Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Epic Games ile ikonik oyuncakları, video oyunları ve filmleri ile tanınan Lego'nun bir metaverse ortaklığı kurduğu açıklandı. Gelen haberlere göre iki dev şirket, çocuklar için bir sanal alan oluşturmak için bir araya gelecek.

Birçok dev şirketin yatırımlar yaptığı metaverse kavramı gün geçtikçe daha popüler bir hâl alıyor. Daha şimdiden geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen Metaverse, gelecekte insanların gündelik hayatını sanal evrenlerde geçirebileceği fikrini giderek daha 'olası' hale getiriyor.

Bu teknolojinin kullanımı hakkında bazı şüpheler bulunsa da her gün yeni bir metaverse haberi ile karşınıza çıkıyoruz. Şimdi ise Danimarka merkezli dev oyuncak şirketi Lego ve ABD’li oyun devi Epic Games’ten gittikçe yaygınlaşan bu konu hakkında yeni bir hamle geldi. Eğlence sektöründe bulunan iki dev şirket, çocuklara yönelik bir metaverse platformu kurmak için ortaklık kurduğunu duyurdu.

Çocuklar için sanal bir dünya oluşturulacak

The Verge’ün haberine göre geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen ve büyük ilgi toplayan Lego Star Wars: The Skywalker Saga ile video oyunlara odağını artıran Lego, Fortnite’ın arkasındaki şirket Epic Games ile çocuklara yönelik bir sanal evren oluşturmak için bir araya gelme kararı aldı. Epic Games CEO’su Tim Sweeney de yaptığı açıklamalarda konu ile ilgli duyduğu heyecanı dile getirdi: Metaverse’te çocuklar ve aileler için tasarlanan eğlenceli bir alan oluşturmak için bir araya gelmekten heyecan duyuyoruz.

Şu an için ortaklık hakkındaki detayların az olduğunu belirtmek gerek. Ancak iki şirketin ortak yaptığı bir açıklamada, oluşturulan alanın aile dostu olacağından emin olacakları ifadeleri kullanıldı: “Lego Grup ve Epic Games, internetin bir sonraki hâlinin çocukların iyiliği düşünülerek tasarlandığından emin olmak için deneyimlerini birleştiriyor.”

Bu yeni sanal dünyanın nasıl görüneceği, ne zaman piyasaya sürüleceği veya hangi platformlarda bulunacağı hakkında bilgi bulunmasa da her iki şirket de çocukların güvenliğinin ve mahremiyetinin korunacağını, buna ek olarak ebeveynlerin dijital deneyimler üzerinde kontrol sahibi olmalarının sağlanacağını vurguluyor.

Metaverse’ün çocuklar üzerinde oluşturabileceği etkiler konusunda bazı şüphelerin bulunduğunu da belirtmemiz gerek. Geçtiğimiz ay yürütülen bir araştırmada metaverse'e giren çocukların cinsel içerikli sanal yerlere kolayca girebildiği ortaya çıkmıştı. Bu sebeple de uzmanlar denetimin sıkılaşması gerekeceğini; aksi takdirde büyük bir tehlike oluşturabileceğini kaydetmişti.

Metaverse nedir?