  • Metro Serisinin Oyunları Negatif Yorum Manyağı Oldu

Metro Exodus Olayı Sonrası Serinin Diğer Oyunları Negatif Yorum Manyağı Oldu

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Metro Exodus'un Epic Games Store'a özel olması sonrası karışan oyun dünyasında sular durulmayacak gibi.

Bu haftanın başında, Epic Games Store ile anlaşan Deep Silver ve 4A Games'in Metro Exodus'u Steam'den geri çekmesi olay yaratmıştı. Oyunun Epic Games Store'a özel olacak olması oyuncuları oldukça sinirlendirdi. Dün de Valve cephesi, konuyla ilgili tepkisini dile getirmişti.
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Steam'de uzun süredir en iyi puan ortalamalarına sahip oyun serilerinden biri olan Metro 2033 ve Metro Last Light, son 3 gündür negatif oylara boğulmuş vaziyette.

Yukarıda gördüğünüz grafiklerdeki turuncu çubuklar, Metro 2033 ve Metro Last Light'ın son günlerde aldığı negatif yorumları ve puanları içeriyor. Genel ortalaması %90 civarında olan iki oyun, son üç günde ancak %46 ve %43 oy alabildi.

Her iki oyunun ve Redux sürümlerinin, oyun tarihine geçecek kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Ancak gelen tepkiler oyunun kendisine değil, Deep Silver ve Epic Games Store'a gibi görünüyor.
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Etiketler: valve, steam, epic games
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