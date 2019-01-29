Valve, Epic Games'e Biraz İçerlemiş Gibi: "Bu Hiç Adil Değil"

Metro Exodus'un Epic Games Store'a özel hale gelmesiyle Valve ve Steam cephesinden ilk tepki geldi.

Sürekli ücretsiz oyun sunması, farklı firmalarla özel anlaşmalar yapmasıyla Steam'e salvo yapan Epic Games, dün Steam'e adeta savaş ilan etmişti. Metro: Exodus gibi önemli bir AAA yapımı Steam'den çektiren Epic Games'e Valve'dan ilk tepki geldi.

İşte Valve cephesinden gelen resmi açıklama:

"Oyunun kaldırılma kararını Steam müşterilerine yapılmış bir haksızlık olarak görüyoruz. Özellikle bu kadar uzun süren bir ön sipariş periyodundan sonra bu yapılmamalıydı. 15 Şubat'a kadar sürmesini beklediğimiz ön siparişler için Steam müşterilerinden özür dileriz. Ancak bize bu durumu size bildirmemiz için çok az bir süre verildi."

Metro Exodus, 15 Şubat'ta Xbox One, PC ve PS4 oyuncularının beğenisine sunulacak. Oyunun kendisi Steam'de yer alamayacak ancak premium materyaller ve ek içerikler Steam'den de satılacak.