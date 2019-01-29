Epic Games, Steam'e Resmen Savaş İlan Etti

Oyun dünyasında bazı olaylar yaşanır ki üzerine herhangi bir açıklama yapılmasa da çok şey anlatır. Bugün yaşanan gelişmeler, Epic Games'in Steam'e topyekün savaşının başlangıç günü belki de.

Geçtiğimiz aylardan beri oyun dünyasında Steam'e karşı ciddi bir kazan kaldırma operasyonu mevcut. Steam'in oyun yapımcılarından aldığı yüzdelik payı düşürmesi bile bu gergin süreci hafifletmeye yetmemişti.

EA Origin, Battle.Net, Uplay gibi devasa alternatiflerin yanına eklenen Epic Games Store, Fortnite'tan aldığı güce periyodik dönemlerde ücretsiz oyunlar vermeyi de ekleyerek iyi bir sıçrama yapmıştı. Görünen o ki bu süreçte işler biraz daha kızışacak.

Bugün itibarı ile 4A Games ve Deep Silver ile anlaşan Epic Games, oyunun Steam'deki satışını süresiz olarak durdurttu. Oyun sadece Epic Games Store üzerinden yayınlanacak.

Daha önce Ubisoft gibi bir devle de anlaşarak The Division 2'yi Epic Games Store'a getiren firma, böylece sektörde önemli bir yer elde edeceğini gösterdi. Kısa vadede bu tür gelişmeler oyuncular için can sıkıcı gelebilir: Neticede oyunu istediğiniz platformda oynayamamak, farklı bir mecraya yönelmek durumunda kalmak hoşumuza gitmiyor. Ancak bu rekabetin yakın dönemde oyuncuların cüzdanlarına olumlu etkisi olacağı da kesin.