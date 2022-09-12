Meyve ve Sebzelerin Üzerindeki Etiketlerin Anlamları

Süpermarketlerde, manavlarda, pazarlarda zaman zaman rastladığımız ama anlamını bilmediğimiz bu etiketler aslında bize bir şey anlatmaya çalışıyor.

Bu küçük, yapışkan çıkartmaların üzerinde çeşitli sayısal kodlar bulunur. Genellikle 4 ya da 5 haneden oluşan kodlar aslında meyve ve sebzelerin nasıl üretildiği hakkında önemli bilgileri bize söyler.

Genellikle muz, kivi, ananas, portakal, elma, armut gibi meyvelerin üzerinde bulunan bu etiketlerde PLU adlı bir sayı sistemi bulunuyor. Bunlar mağazaların kendisi tarafından yerleştirilirler ancak Uluslararası Üretim Standartları Federasyonu (IFPS) tarafından üretilirler.

Öncelikle bu çıkartmaların yapıldığı malzemeleri yanlışlıkla yemenin tehlikeli olup olmadığından bahsedelim.

PLU etiketleri plastik, kağıt ve hatta vinilden(PVC kategorisine giren organik bir bileşik) yapılır. FDA(ABD Gıda ve İlaç Dairesi), etiketlerdeki yapıştırıcıyı gıda sınıfı bir katkı maddesi olarak görmektedir. FDA raporlarına göre, çıkartmalar yenmez ama sindirilebilir.

Bu yapıştırıcılar FDA onaylı olsa da, kauçuk klorürler ve çeşitli polimer türleri gibi insan vücudu için hiç de iyi olmayan çeşitli kimyasallar bulundurur. Bu nedenle yememeniz önerilir. Meyve veya sebzeyi yemeden önce iyice yıkamalısınız.

Peki bu etiketler bize ne anlatmaya çalışıyor?

Etiketin üzerinde üretici firmanın ismi, ürün fiyatının kodlandığı barkod ve hangi ürün olduğunu belirten PLU kodu yer almaktadır. En önemlisi de bu kodda, aldığınız ürünün nasıl yetiştirildiği bilgisi de bulunur.

Nasıl yetiştirildiğinden kastımız ise şu; ürünün GDO'lu mu, organik mi olduğunu söylenmesinin yanı sıra yetiştirme esnasında böcek ilacı kullanılıp kullanılmadığı da anlatılır.

Hangi kod hangi yetiştirilme şeklini ifade ediyor?

4 haneli kod, meyve veya sebzenin geleneksel yöntemlerle, sentetik gübre kullanılarak yetiştirildiğini ve içinde pestisit(böcek ilacı) bulunduğunu gösterir. Pestisit seviyeleri çok düşük olduğu için çoğu zaman zararlı değildir. Ürünü düzgün bir şekilde yıkamak, bakteri ve mikropların yanı sıra kalıntıları da gidermeye yardımcı olur.

En çok satılan meyve ve sebzeler bunlardır. Üzerlerindeki kodlar 3 veya 4 ile başlar. Örneğin bütün muzların kodlarında 4011 yazar.

Etiketinde 8 ile başlayan 5 haneli kod olan meyve veya sebzeler GDO'ludur, yani genetikleri değiştirilmiştir.

Ürünün genetik yapısı; hastalığa karşı dirençli hale getirmek, boyutunu artırmak veya besin içeriğini değiştirmek gibi nedenlerle değiştirilir.

Standart sarı muzun kodu -yukarıda da bahsettiğimiz gibi- 4011'dir, genetiği değiştirilmiş muzun kodu ise 84011'dir.

Kodda 9 ile başlayan 5 rakam varsa o ürün organiktir.

Organik ürünler genellikle geleneksel olarak yetiştirilen ürünlerden biraz daha pahalıya mal olur. Pestisit veya sentetik gübre kullanılmadan yetiştirilir ve genetiği değiştirilmemiştir.

PLU sistemini kullanmak zorunlu değildir, isteyen satıcılar kullanır.

Kaynaklar: Live. Learn. Love. Eat., Times Food, Wonder How To