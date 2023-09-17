Tarihte büyük değişimlere yol açmış olan pek çok ünlü kişi, ölümlerinin ardından sonsuzluğa uğurlanmış olsalar da mezarları ya bilerek kaybedilmiş ya da hiç bulunamamış. İnsanlığın geçmişinde iz bırakan, devrim niteliğindeki olaylara imza atan bu tarihi figürlerin son istirahat yerlerinin nerede olduğunu bulma arayışı yıllardır arkeologlar ve tarihçiler tarafından sürdürülse de gizemlerini korumaya devam ediyor.

Bazıları için yakın dönemde çıkan haberler gerçeği yansıtmadı, bazılarında ise gerçeğe çok yakınlaşılsa da yeterli delil bulunamadı. Ünlü kişilerin mezar yerlerinin bulunması ise sadece o kişinin kimliği değil, tarihte yaşadığı dönem hakkında da bilgi vereceği için oldukça değerli sayılıyor.

Dönemin tarihi, kültürü, gömme gelenekleri ve ritüellerinin yanı sıra yine aynı zamanın sanatsal ve mimarisi hakkında da bilgi verecek mezarların insanlık tarihine daha birçok katkı sağlayacağı tartışmasız gerçeklerden biri.

Yıllardır çalışmaları süren ve araştırmacıların gündeminden düşmeyen gizemli mezarların ne zaman ortaya çıkacağı bilinmez. Ancak birçok tarihi gerçeği açığa çıkaracağı kesin.

Kudreti ve başarısı ile tarihin önemli isimlerinden Büyük İskender

Yenilmez gözüyle bakılan Pers İmparatorluğu’nu yenen, Makedon topraklarını genişleten ve pek çok şehir kuran Büyük İskender, MÖ 11 Temmuz 323 yılında Babil’de öldü. Ölümünün Hindistan’da yakalandığı sıtmadan olduğu varsayılsa da tifodan veya fazla şarap içmekten kaynaklandığı da düşünülüyor.

Büyük İskender’in naaşı birkaç farklı yere taşındıktan sonra yağmalandı. Mezarının olduğu yer 140’tan fazla arkeolojik araştırmaya rağmen bilinmezliğini koruyor.

Cengiz Han’ın mezarının yerini bilen herkes öldürüldü.

Kurduğu imparatorluk ile tarihin en büyük liderlerinden biri Cengiz Han’ın, sefer sırasında attan düşmesi sonucu rahatsızlanarak öldüğü söylense de ölüm sebebi tam olarak bilinmemekte. Cengiz Han, öldüğünde mezarının kimse tarafından bilinmemesini istediği için de gizemli mezarlar listesinde yer alıyor.

Cengiz Han’ın mezar yerinin öğrenilmemesi için gömüldüğü yerin üzerinden birçok atın geçirildiği, cenaze konvoyunda bulunan herkesin öldürüldüğü söylentiler arasında. Orta Asya inanışlarına göre de Cengiz Han’ın mezarının bulunduğu gün dünyanın sonu gelecek.

National Geographic'in Hanlar Vadisi Projesi, uydu fotoğraflarını incelese de yabancı keşifler çeşitli yöntemlere başvursa da Cengiz Han’ın mezarı hâlâ bulunamadı.

Hun İmparatoru Attila’nın mezarının bulunmaması için nehir yatakları değiştirildi.

Macarlara göre bir halk kahramanı olan Attila, evlendiği gece hayatını kaybetti. 46 yaşında ölen Attila’nın ölüm sebebi hakkında çeşitli rivayetler var. Beyin kanaması, alkol koması ve karısı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün yanı sıra Doğu ve Batı Roma saraylarının bir komplosu olduğu da söylenenler arasında.

Attila da Cengiz Han gibi mezarının yerinin bilinmesini istemedi. Altın tabutu, önce gümüş sonra da demir bir tabutun içerisine yerleştirildikten sonra gömüldü. Attila’da da mezarı gömen herkes öldürüldü. Ayrıca bulunmaması için dahası da var. Attila’nın mezarının gizlenmesi için nehir yataklarının değiştirildiği söyleniyor.

Nefertiti’nin mezarının bulunduğu iddia edilse de nerede olduğuna dair gizem hâlâ sürüyor.

Mısır Kraliçesi Nefertiti’nin ölümü kadar mezarının yeri de cevapsızlar içerisinde. Kayıtlardan kaybolan ve bir daha haber alınamayan kraliçenin ölümünün yaralanma veya vebadan olabileceği düşünülüyor.

Nefertiti’nin mezarı uzun zamandan beri tartışma konusu. 2015 yılında mezarının Tutankamon’un yanında olduğu iddia edilse de sonrasında gerçek olmadığı ortaya çıktı. “Nefertiti’nin mezarı keşfedildi.” diye çıkan haberlerin de doğruluk payı bulunmamakta. 2022’de Mısır Eski Eserlerden Sorumlu Devlet Bakanı Zahi Hawass, buldukları birkaç isimsiz mumyanın keşfinden sonra birinin Nefertiti’ye ait olabileceğini söylese de halen kanıtlanmış bir durum yok.

Ölümü romantik efsanelere dönüşen Mozart

Klasik dönemin bestekârlarından Mozart’ın, ölümü gibi mezarının yeri de muamma. Bazı teoriler cıva zehirlenmesi, ateşli romatizma olabileceğini söylese de yine de kesin bir bilgi bulunmuyor.

35 yılına 626 eser sığdıran Mozart, isimsiz bir mezar taşı ile halka ait bir mezara gömüldü. Orijinal mezarlığı kaybolduğu için anıtsal mezar taşları konulsa da asıl yeri bilinmiyor. Avusturya Müzesinde olduğu düşünülen naaşı için ise 2005’te bir araştırma yapıldı. Kafatasının ona ait olup olmadığına ilişkin bu araştırma ise yetersiz kaldı.

Sevgilisi ile kayıplara karışan Kleopatra

Mısır Krallığı’nın son kraliçesi Kleopatra’nın 39 yaşındaki ölümü çeşitli rivayetlere dayanır. Mısır kobrasının kendisini ısırmasına izin vermesi inanışlardan biriyken zehir içmesi de söylenen bir diğer ölüm sebebi.

Antik tarihçiler, Kleopatra ve sevgilisi Mark Antony’nin İskenderiye yakınlarda toprağa verildiğini söylese de gerisi bir sır. Bazı araştırmacılar depremlerden sonra mezarın denizin dibine indiğini söylerken bazıları da Taposiris Magna’nın yakınlarında birçok mezar ve mumyanın arasında olduğunu iddia ediyor.

II. Harold’un cenazesinin teşhisi karısı tarafından yapıldı ancak mezar yeri bilinmemekte.

Taç giymiş son Anglo-Sakson İngiliz Kralı II. Harold’un, gözüne isabet eden bir ok sonucu öldüğü düşünülüyor. İddiaya göre Harold’un cesedi de parçalanmış haldeydi ve tespiti de eşi tarafından özel bir yöntemle yapıldı.

Doğduğu yer Bosham’daki bir kilisede Anglo-Sakson tabutunun bulunması, bunun Kral Harold’a ait olduğunun sanılmasına yol açmış. Mezarın kazılması ve tespiti için oluşturulan talep ise kilise piskoposu tarafından mezarı bozmaya değecek kadar kanıt olmadığı gerekçesiyle reddedildi ve böylelikle II. Harold’un mezarı hakkında herhangi bir kanıt bulunamadı.

Tarih boyunca ünlü kişilerin çoğunun bir mezar yeri olsa da bazıları hâlâ kayıp. Mezarı olup içerisinde gerçekten o kişinin var olup olmadığı ünlü isimler de azımsanmayacak sayıda.