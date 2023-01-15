Wolfgang Amadeus Mozart, klasik müziğin atalarından biri olarak bilinir. Küçük yaşlarından itibaren inanılmaz müzik besteleme ve çalma yeteneğiyle öne çıkan Mozart'ın, şaheser niteliğindeki bestelerinin arkasındaki hikaye nedir? Mozart neden ve nasıl Türk Marşını bestelemiştir? Şüpheli ölümünün sebebi nedir?

Klasik müziğin atası olarak adlandırabileceğimiz hepimizin hayatında mutlaka bir kez olsun dinlediği Mozart, tam ismiyle Johann Chryssostom Wolfgang Amadeus Mozart, 27 Ocak, 1756’da, Salzburg, Avusturya’da dünyaya gelip yine Avusturya’da, başkent Viyana’da ölmüştür.

Mozart’ın müziğe olan ilgisi ve yeteneği çok küçük yaşlarda ortaya çıkmıştır. Duyduğu her müziği hatırlaması ve çalabilmesinden dolayı herkes bu yeteneğinden haberdardı ve onun ileride çok büyük yerlere geleceğini biliyordu.

Mozart’ın hayatına yakından bakalım:

Babası Leopold’da aynı zaman da çok başarılı bir müzik bestekarıydı. Evinde beste yaparken oğlunun müziğe olan yeteneğini keşfedip Mozart daha 3 yaşındayken müziği bırakıp oğluyla ilgilenmeye başladı. Babası, Mozart’a klavye, keman, ve birçok müzik aleti öğmekle kalmayıp çok ağır bir müzik eğitimi vermiştir.

Mozart’ın müziğe olan akıl almaz yeteneği ve müzik kulağı sayesinde birçok besteyi 4 yaşında öğrenip çalmıştır. Daha 5 yaşındayken ilk iki bestesini çıkaran Mozart, ilk konserini de Münih’te 6 yaşında vermiştir. Sonrasında da Mozart, babası ve ablası eşliğinde 12 yaşına kadar Avrupa’nın çeşitli yerlerinde konserler vermiştir.

Mozartın birçok eseri var, işte bunlardan en önemli olanları:

Symphony No.40 In G minor K.550 Molto Allegro

Fİgaro’nun Düğünü

Piano Concerte No.21 - Andante

Lacrimosa

Eine Kleine Nachtmusik Allegro

Peki bestelediği bu parçalar neden çok önemliydi:

Aşağıda gördüğünüz listede Mozart'ın en sevilen ve onun kariyeri adına çok büyük etki yapmış Mozart'ı Mozart yapan en önemli besteleri yer alıyor. Bu besteler yalnızca kendi adına değil, klasik müzik adına da birçok yenilik getirmiştir. Hala klasik müzik ve bu besteler dinlenebiliyorsa bu Mozart'ın inanılmaz besteleri sayesindedir. Birçoğumuz bu şarkıların ismini bilmiyor olsak bile bir yerlerden bu müzikleri biliyoruzdur. Bu da Wolfgang'in şarkılarının, üzerinden yüzyıllarca yıl geçmesine rağmen eskimemesine örnektir.

Symphony No.40 In G minor K.550 Molto Allegro

Figaro’nun Düğünü

Bu beste Mozart’ın, klavsen için iki kısa parçayı birleştirip bestelemesiyle ortaya çıktı.için çok önemli bir parça olan bu besteiçin de aynı önemi taşıyordu,bir sene sonra 6 yaşında ilk konserinde çaldı.

Figaro’nun Düğünü, döneminin en önemli opera tiyatrolarından biriydi ve tabii ki çok sevilen bu tiyatro oyununun eşsiz müziğini de bestelemek Wolgang Amadeus Mozart’a kalmıştır.

Piano Concerte No.21 - Andante

Mozart’ın, 1785 yılında bestelediği bu konçerto, onun en ünlü eserlerinden biri olarak kabul edilir. Çoğu kişi için bu parça huzur, sakinlik, mutluluk gibi unsurları ünlü besteci notalara dökmeyi başarmıştır.

Lacrimosa

İtalyanca ‘’gözyaşı’’ anlamına gelen bu beste 1791 yılında bir sipariş üzerine bestelediği, Requiem yani ‘’cenaze’’ anlamındaki eserin 8. bölümüdür. Çoğumuz bu müziğe internette yaygın olan ‘’penguin meme’’ olarak adlandırılan meme’den aşinayız.

Eine Kleine Nachtmusik Allegro

Türkçesi ‘’Yaylılar için 13 numaralı Sol Majör Serenat’’ olan bu beste 1787 yılında Wolfgang Mozart tarafından bestlenmiştir. Bu parça sadece Mozart için değil, klasik müzik için çok önemli bi parçadır. İsmini hiç bilmeseniz bile daha önce kesin bir yerlerden duymuş olabileceğiniz bu serenat Mozart’ın son serenatıydı.

Mozart hepimizin aklına kazanan Türk Marşı’nı neden, nasıl besteledi?

Avrupalılar, Viyana'yı kuşattığı için Türk insanlarıyla ister istemez yakın ilişkiye girdi. Mozart Mehter Marşını duyup ritminden etkilenmiştir. Mehter Marşı’ndaki ritimlerden esinlenerek ortaya Türk Marşı’nı günümüzde de hala ülkemizin tanıtımlarında kullanılıyor. Herkesin en az bir kere dinlediği o efsane besteyi Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1783’te Salzburg’ta bestelediği düşünülüyor.

Hakkında bazı tartışmaların olduğu konu: Mozart neden öldü?



Mozart’ın ölümü hakkında bir çok dedikodu vardır. Mozart 35 yaşında 1791’de Viyana’da hayatını kaybetti. Ölümünden birkaç hafta sonra Mozart’ın zehirlenerek öldürüldüğü Alman gazetelerinde yazmıştı. Hala günümüzde de Mozart’ın ölümünün sebebi doğrulanmamıştır. Dünyanın çoğu yerinde ünlü bestekarın ölüm sebebi zehirlenme olarak kabul edilir.