MG'nin yeni konsept otomobili 'Cyber X' temelde genç kitleyi hedefliyor. İddialara göre şirket yakında üretim aşamasına da geçecek.

MG, Cyber X adını verdiği yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı. Kutu gibi kompakt tasarımıyla dikkat çeken otomobil, sportif Cyberster modelinin ardından markanın elektrikli otomobil serisinin yeni üyesi olacak.

Cyber X’in ön kısmında LED ışık şeridi, geniş bir ızgara ve açılır farlar yer alıyor. Mat renkteki gövde, koyu camlar ve çift renkli jantlarla birleşince ortaya modern bir tasarım çıkıyor.

Farları açılıp kapanabiliyor

Konsept temelde gençleri hedef alıyor. MG’ye göre Cyber X, şehir içinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir "macera otomobili".

Tamamen elektrikli olan bu otomobil, serideki diğer otomobillerden farklı bir platform üzerine inşa edilmiş. İç mekânda da birçok yeni teknolojiyi barındırması bekleniyor.

MG, yeni modelin hem tasarım güçlerini hem de yenilikçi yaklaşımlarını yansıttığını belirtiyor. Henüz üretim kararı resmileşmiş değil ama iddialara göre büyük olasılıkla üretim aşamasına geçilecek.

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