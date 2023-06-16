Türkiye'ye nispeten yeni giriş yapan İngiliz otomotiv şirketi MG, yavaş yavaş ülke genelinde kendini göstermeye başladı. Hal böyle olunca MG'nin sıfır araba fiyatları merak konusu olmaya başladı. Marka, haziran ayı ile birlikt fiyatlarına zam yapsa da rakiplerine göre hala rekabetçi fiyatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın haziran ayı boyunca geçerli olan fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını, 1 Haziran itibarıyla iki kez zamlandığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
MG araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|1 Haziran Başlangıç Fiyatı
|15 Haziran Başlangıç Fiyatı
|ZS
|779.000 TL
|839.000 TL
|HS
|1.099.000 TL
|1.189.000 TL
|MG4
|1.069.000 TL
|1.119.000 TL
MG mayıs ayı fiyatları şöyleydi:
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|ZS
|709.000 TL
|HS
|1.004.000 TL
|MG4
|969.000 TL
ZS fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 106PS, Benzinli
|Comfort, Manuel
|839.000 TL
|1.0L Turbo 111 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|1.009.000 TL
|1.0L Turbo 111 PS, Benzinli
|Luxury Plus, Otomatik
|1.059.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Luxury, Otomatik
|1.494.000 TL
HS fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5T-GDI 162 PS, Benzinli
|Comfort, Otomatik
|1.189.000 TL
|1.5T-GDI 162 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|1.319.000 TL
|190 kW, Hibrit
|Comfort, Otomatik
|1.649.000 TL
|190 kW, Hibrit
|Luxury, Otomatik
|1.839.000 TL
MG4 fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 170 PS, Elektrikli
|Comfort, Otomatik
|1.119.000 TL
|150 kW 204 PS, Elektrikli
|Luxury, Otomatik
|1.319.000 TL