MG, Fiyat Listesini Güncelledi: Zamma Rağmen Fiyatlar Hala Rekabetçi

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Türkiye'de hem elektrikli hem hibrit hem de benzinli motorlarla hizmet veren MG'nin sıfır araba fiyatları ne kadar?

Türkiye'ye nispeten yeni giriş yapan İngiliz otomotiv şirketi MG, yavaş yavaş ülke genelinde kendini göstermeye başladı. Hal böyle olunca MG'nin sıfır araba fiyatları merak konusu olmaya başladı. Marka, haziran ayı ile birlikt fiyatlarına zam yapsa da rakiplerine göre hala rekabetçi fiyatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın haziran ayı boyunca geçerli olan fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını, 1 Haziran itibarıyla iki kez zamlandığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

MG araba fiyatları - Haziran 2023

Model 1 Haziran Başlangıç Fiyatı 15 Haziran Başlangıç Fiyatı
ZS 779.000 TL 839.000 TL
HS 1.099.000 TL 1.189.000 TL
MG4 1.069.000 TL 1.119.000 TL

MG mayıs ayı fiyatları şöyleydi:

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı
ZS 709.000 TL
HS 1.004.000 TL
MG4 969.000 TL

ZS fiyatları - Haziran 2023

MG ZS fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 106PS, Benzinli Comfort, Manuel 839.000 TL
1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 1.009.000 TL
1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Luxury Plus, Otomatik 1.059.000 TL
115 kW, Elektrikli Luxury, Otomatik 1.494.000 TL

HS fiyatları - Haziran 2023

MG HS fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Comfort, Otomatik 1.189.000 TL
1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 1.319.000 TL
190 kW, Hibrit Comfort, Otomatik 1.649.000 TL
190 kW, Hibrit Luxury, Otomatik 1.839.000 TL

MG4 fiyatları - Haziran 2023

MG4 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
125 kW 170 PS, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.119.000 TL
150 kW 204 PS, Elektrikli Luxury, Otomatik 1.319.000 TL
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