MG'nin çatı firması olan SAIC, daha ucuz ve daha yoğun enerji tutabilen katı hâl bataryalarına sahip elektrikli otomobilleri seneye satışa sürecek.

Son dönemin başarılı Çinli elektrikli araç üreticisi MG, önümüzdeki 12 ay içinde elektrikli araçlarında katı hal pilleri kullanmaya başlayacağını duyurdu. Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) Binek Araç Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yu Jingmin, yeni katı hâl pil teknolojisinin kısa süre içerisinde bir MG modelinde tanıtılacağını duyurdu.

Katı hal pilleri, geleneksel lityum-iyon pillerle karşılaştırıldığında daha yüksek enerji yoğunluğu, daha hızlı şarj süreleri ve daha uzun ömür sunuyor. SAIC, bu yeni teknolojinin maliyetleri uzun vadede %30’a kadar düşüreceğini ve elektrikli araç pazarında MG'nin rekabet gücünü artıracağını belirtiyor. Firma, katı hâl bataryalarını planlanandan çok daha erken sunmuş olacak.

MG'nin kardeş firması katı hâl bataryasını kullanmaya başlamıştı

MG'nin kardeş firması olan IM Motor, katı hâl batarya teknolojisiyle donattığı L6 sedanı tanıttı. Bu modelde yer alan 133kWh kapasiteye sahip Lightyear adlı pil, 1083 kilometre menzile sahip. Bu batarya, 12 dakikada 400 kilometrelik bir menzil sağlayan hızlı şarj özelliklere sahip.

MG, bu teknolojiyi kullanacak ilk modelini 2025'in ikinci çeyreğinde satışa sunacak. Yeni MG S5 elektrikli SUV'un ise Kasım 2024'te Çin pazarına çıkacağı açıklandı. Araç 2025 yılında ise dünya genelinde satışa çıkacak. Böylece MG, elektrikli araç pazarında da iddiasını güçlendirebilecek.