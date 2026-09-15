MG, Eylül 2026 döneminde hem benzinli hem de Hybrid+ teknolojisine sahip modelleriyle dikkat çekiyor. İşte MG'nin Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

MG, Eylül 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında SUV ve sedan modelleriyle öne çıkıyor. Modellerin güncel fiyatlarıyla birlikte dönemsel indirimler ve kampanya seçenekleri, yeni araç almayı düşünenler tarafından merak ediliyor.

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MG modellerinde güncel fiyatların yanı sıra takas desteği ve özel kampanya seçenekleri de bir o kadar önemli. Peki MG Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi MG modellerinde kampanya var? İşte MG Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kampanyalar...

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MG Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı MG ZS Hybrid+ 2.655.000 TL 2.299.000 TL MG HS Hybrid+ 3.295.000 TL 150.000 TL takas desteği MG HS 2.697.000 TL 2.612.000 TL MG7 (2025) 3.110.000 TL 2.960.000 TL MG7 Red Edition (2025) 3.245.000 TL 3.095.000 TL MG7 (2026) 3.330.000 TL 3.180.000 TL MG7 Red Edition (2026) 3.480.000 TL 3.330.000 TL

MG7 Tüzel Kredi Fırsatı: 700 Bin TL'ye 6 Ay %0,99 Faiz

MG7'de tüzel müşterilere özel 700.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca 150.000 TL takas desteği bulunuyor. Kredi kampanyası 30 Eylül 2026'ya kadar 2025 model yılı 0 km MG7 araçlarda geçerli.

MG ZS Hybrid+ Fırsatı: 2,299 Milyon TL

ZS Hybrid+, Eylül ayında 2.299.000 TL takas destekli anahtar teslim satış fiyatıyla sunuluyor. Fiyat, 2026 model yılı ZS Hybrid+ için ve takas şartıyla geçerli.

MG HS Hybrid+ Kampanyası: 150 Bin TL Takas Desteği

HS Hybrid+ Luxury modelinde 150.000 TL takas desteği sunuluyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar 2026 model yılı araçlarda geçerli.

MG ZS Hybrid+ Leasing Kampanyası: 36 Ay, Aylık 88.635 TL'den Başlayan Taksit

ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı için peşinatsız, 36 ay vadeli ve aylık 88.635 TL'den başlayan leasing fırsatı sunuluyor.