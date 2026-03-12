Tamamen Elektrikli SUV MG4X Görücüye Çıkarıldı! İşte Tasarımı

MG4 ailesinin ilk tamamen elektrikli SUV modeli MG4X'in tasarımı ve bazı detayları paylaşıldı. Karşınızda yarı katı hâl bataryayla gelecek MG4X!

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan MG, düzenli olarak yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Otomobil devi, elektrikli araçlar konusunda da son zamanlarda hamlelerini artırmaya başlamıştı. Şimdi ise MG4 ailesinin ilk tamamen elektrikli SUV modeli görücüye çıkarıldı.

Bu modelin MG4X ismiyle geleceği açıklandı. Aynı zamanda otomobilin tasarımı ve bazı detayları da paylaşıldı. Aracın sadece duyurulduğunu, henüz resmen tanıtılmadığını belirtelim. Bu yüzdzen çok fazla detay yok.

Karşınızda tamamen elektrikli MG MG4X

MG4’ü SUV tipine taşıyan ve elektrikli SUV piyasasında çok iddialı bir model olacağa benzeyen MG4X’in kendine has şık bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Önde markanın logosu, şerit şeklinde uzanan LED farlar, sportif görünüm kazandıran ön tampon gibi detaylar dikkat çekiyor.

Cihazın ölçüleri de açıklandı. Buna göre 4395 mm uzunluk, 1842 mm genişlik, 1551 mm yükseklik ve 2750 mm dingil mesafesiyle gelecek. Aracın yerden yüksek bir tasarıma sahip olduğunu, arkasında hathback modeli andıran stop lambalarının yer alacağını belirtelim.

MG’nin aktardığına göre araçta yarı katı hâl batarya teknolojisi kullanılacak. Bu batarya ile 510 km civarında bir menzil sunulacak. Batarya teknolojisi sayesinde soğuk hava performansının iyileştirildiğini de göreceğiz. İç mekânın nasıl görüneceği belli değil ancak gelen bilgilere göre teknoloji devi OPPO ortaklığında geliştirilen bir akıllı sisteme sahip olacak, telefonlar ile gecikmesiz bir bağlantı sunulacak.