MG'nin çatı şirketi SAIC, Mısır'a fabrika kurmak üzere Mısırlı yetkililerle anlaşma yaptı. 2026'da hizmete geçecek fabrikada MG5 üretimi yapılacak. MG, Türkiye için de yatırım düşünüyordu.

Bir süredir ülkemizde de büyük ilgi gören ve üretim planlarına Türkiye'yi de alacağı düşünülen MG ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. MG'nin çatı şirketi SAIC, Mısır'a fabrika kurmaya karar verdi.

Edinilen bilgilere göre SAIC'in Mısır'daki fabrikası, MG otomobillerin üretimine yoğunlaşacak. En az 10 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikada, tam kapasite çalışmaya başladığı zaman 100 bin adet üretim yapabilecek. Fabrikanın 2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla üretime başlaması planlanıyor.

Mısır'da MG5 üretimi yapılacak

Henüz detaylandırılmamış olsa da SAIC'in Mısır'daki fabrikası, MG5 isimli sedan otomobilin üretimine yoğunlaşacak. Ancak üretim kapsamının ilerleyen dönemlerde genişleyeceği düşünülüyor. MG, bu hamle ile Afrika ve Avrupa pazarına satacağı araçları Çin'de üretmemiş olacak.

Hatırlayan okurlarımız vardır; hükûmetin geçtiğimiz yıl Çin'den gelen otomobiller için ilave gümrük vergisi uygulamaya başlaması üzerine MG'yi Türkiye'ye getiren Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, kendilerinin de Türkiye'ye yatırım için Çin'deki merkez ile görüşme içerisinde olduklarını söylemişti. SAIC'in Mısır kararının ardından Türkiye'ye yönelik düşüncenin nasıl değiştiği şimdilik belli değil. Eğer Kağan Dağtekin'den konuyla ilgili bir açıklama gelirse sizleri yeniden bilgilendireceğiz.