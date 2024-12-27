Yeni MG HS Luxury, 170 PS turbo motoru ve yüksek güvenlik özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.

MG, yeni turbo benzinli motor seçeneğiyle donatılmış HS Luxury modelini Türkiye'deki showroomlarda satışa sundu. 170 PS gücünde turbo motoru ve modern teknolojik özellikleriyle dikkat çeken model, otomobilseverlere şık ve güçlü bir seçenek sunuyor.

MG, 170 PS gücündeki turbo benzinli motoru ile donatılmış yeni HS Luxury modelini, 2 milyon 59 bin TL'lik fiyat etiketiyle showroomlara getirdi.

MG'nin HS Luxury modeli artık Türkiye'de satışta

Aracın 1.5 litrelik turbo motoru, 275 Nm tork ve yüksek performans sağlıyor. Ayrıca 19 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, aerodinamik yan hatlar ve modern far grubu gibi şık tasarım unsurlarıyla da dikkat çekiyor. İç mekanında ise 24.6 inçlik UniScreen teknolojisi, kablosuz akıllı telefon şarjı ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi ileri seviye donanımlar yer alıyor.

Yeni MG HS Luxury, sürüş konforunu artıran teknolojik donanımlar ve güvenlik önlemleriyle de öne çıkıyor. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan model, MG Pilot sürüş destek sistemi ile adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi ve kör nokta algılama gibi birçok güvenlik özelliği sunuyor. Ayrıca 507 litrelik geniş bagaj hacmi ve geniş iç mekanı, pratik kullanım açısından büyük avantaj sağlıyor.