MG, tamamen elektrikli SUV tipindeki yeni aracı MGS5'i resmen tanıttı. Araç, rekabetçi bir fiyat etiketi ve dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren İngiliz otomobil firması MG, elektrikli araçlar konusunda da hamleler yapıyordu. Şimdi ise bu hedefleri doğrultusundaki yeni tamamen elektrikli otomobili MGS5’i tanıttı.

MGS5, SUV tipinde bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin, Skoda Elroq ile Kia EV3 arasında konumlanacak bir model olacağını söyleyebiliriz. Fiyatı da gerçekten rekabetçi olacağını gösteriyor.

Karşınızda MGS5

MG4’ün başarısını devam ettirmesi hedeflenen MGS5’in tüm versiyonları arka tekerlekten çekişli olarak geliyor. 3 versiyonla geleceğini belirtelim. Bunlar standart menzilli SE, uzun menzilli SE Long Range ve ısıtmalı koltuklar, 360 derece kamerayla gelen yine uzun menzilli Trophy Long Range olacak. Modern tasarım esintileri taşıyan aracın 4,47 metre uzunluğunda olduğunu ve 453 litre bagajla geldiğini ekleyelim.

Modelde tüm versiyonlarda 228 beygirlik güç sunulacak. Bataryaları ise 2 çeşit olacak. 49 kWh’lik versiyon 340 km menzil sunacak. 64 kWh’lik versiyon ise 480 km menzille karşımıza çıkacak. Büyük bataryalı MGS5’te 139 kW DC hızlı şarj sunulurken %10’dan %80’e 28 dakika gibi oldukça kısa bir sürede çıkabilecek.

İç tarafında da önemli yenilikler var. Görsellere baktığımızda sade ve modern bir tasarım tercih edildiğini görebiliyoruz. Ortada bizi 12,8 inçlik bir bilgi eğlence ekranı karşılıyor. Ses ve klima için fiziksel düğmeler kullanıldığını da belirtelim.

İngiltere’de tanıtılan aracın en alt seviye standart menzil SE modeli, 33.876 sterlinlik fiyattan sunulacak. Uzun menzillerde ise 36.848 ve 39.820 sterlinlik fiyatlar var. Aracın önümüzdeki ay satışa çıkacağını belirtelim. Türkiye’ye gelişi konusunda ise bir bilgi yok.