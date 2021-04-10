Birçok kategoride teknolojik ürün üreten Çinli şirket Xiaomi, ev hayatını kolaylaştıracak birçok akıllı ürünü yıllardır dünyaya sunuyor. Bu ürünler sayesinde ses komutları ya da telefon uygulamalarıyla evin birçok alanı kontrol edilebiliyor. Biz de Xiaomi’nin sağlık, güvenlik, temizlik ve eğlence gibi alanlarda hayatı kolaylaştıran Mi Home ürünlerinden 7 tanesini seçtik ve sizler için kısaca inceledik.

‘Akıllı ev’ tabiri, çok uzun yıllardır kullanılıyor. 2000’lerden önce filmlerde, kitaplarda rastladığımız akıllı evler artık neredeyse ilginç bile değiller. İlk çıktıklarında sınırlı alanlarda kullanılan teknolojiler sıradanlaştıkça yaygınlaşıyor ve evlerimize kadar giriyor. Akıllı ev ürünleri sayesinde bugün hem ev işlerimiz kolaylaşıyor, hem de güvenlik güvenliğimizi daha rahat sağlayabiliyoruz. Bununla beraber markaların bu sektöre ilgisi de artıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi birçoğumuz tarafından bir akıllı telefon üreticisi olarak bilinse de, şirket üretim alanı oldukça geniş. Xiaomi yaygınlaşan akıllı ev teknolojileri alanında birçok ürüne sahip. Sektörün geneline göre oldukça uygun fiyatlarla satış yapan marka, evine bu tip geliştirmeler katmak isteyen insanların ilgisini çekiyor. Biz de bu yazımızda Xiaomi’nin ‘Mi Home’ ürünlerinden 7 tanesini seçip sizler için kısaca inceledik. İşte ev hayatınıza çağ atlatacak 7 Mi Home ürünü:

Temizlik de yapan kedi oyuncağı: Xiaomi Mi Vacuum Cleaner

Fiyat: 2490 TL

Robot süpürgeleri duymayan yoktur. Bu süpürgeler yaygınlaştıkça insanların temizlik rutinleri oldukça değişecek gibi görünüyor. Mi Vacuum Cleaner, şarj edip telefonunuzla eşleştirdikten sonra bir daha size ihtiyaç duymuyor. Üyesi olduğu yeni haneyi anında taramaya başlayan robot, her yeri gezdikten sonra bütün evin haritasını çıkarmış oluyor.

Üzerindeki sensörler sayesinde haritaya dahil olmayan nesnelerden kaçınan Mi Vacuum Cleaner, koruyucu dış yüzeyiyle de kendisine ve çevreye verebileceği zararı sıfıra indiriyor. Ayrıca robotu şarj etmenize bile gerek yok. 5200 mAh kapasiteye sahip bataryasının gücü belli bir seviyeye inince kendi kendine şarj istasyonuna gidiyor. Xiaomi’nin farklı özelliklerde birkaç robot süpürge modeli daha var. Bazı modeller süpürme bittikten sonra paspas bile yapıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Buram buram orman havası: Xiaomi Mi Air Purifier 3H:

Fiyat: 2120 TL

Şehirde yaşamanın getirdiği sorunlardan biri olan kirli hava, daha fazla dikkat etmemiz gereken bir konu. Soluduğumuz havada bulunan zararlı kimyasallar, toz, bakteri, küf, polen ve benzeri partiküller sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Kırsal bir alana tatile gittiğimizde çok daha enerjik hissetme nedenlerimizden biri de bu. Kirli hava aynı zamanda çocuklarda astım ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıkların gelişmesine sebebiyet verebiliyor. Burada şehir insanının yardımına hava filtreleri koşuyor.

Xiaomi Mi Air Purifier, HEPA filtresi sayesinde 0,3 mikron kadar küçük partikülleri toplayarak dakikada 6330 litre temiz hava yayıyor. Havanın kirlendiğini sensörleri sayesinde algılayan cihaz, üzerindeki dokunmatik OLED ekrandan kontrol edilebiliyor. Sesli komutla da çalışan Mi Air Purifier; sigara içilen, hayvan bulunan, yola yakın evlerin artık olmazsa olmazı.

Fiyatı: 650 TL

Evinizin güvenliğinden sorumlu tutabileceğiniz bu set 4 farklı üründen oluşuyor: Mi Control Hub, kapı ve pencere sensörleri, Mi Wireless Switch ve hareket sensörü. Mi Control Hub, diğer Mi Home ürünlerinizi kontrol eden bir işlemci gibi çalışıyor. Control Hub’da belirlediğiniz ayarlar, diğer cihazların nasıl işleyeceğine karar veriyor. Hatta birden çok cihaza zincirleme komutlar da atamanız mümkün. Kapı ve pencere sensörleri eve geldiğiniz anda ışıkları yakıyor. Belirlediğiniz zamanlarda kapı ya da pencereler açılırsa, hem telefonunuzdan hem de sistemden alarm veriyor.

Mi Wireless Switch diğer tüm cihazları uzaktan kontrol etmenizi sağlıyor. Neredeyse bir jeton kadar küçük olan kumandaya tek basış, çift basış, uzun basış gibi hareketlerle komutlar yükleyebiliyorsunuz. Bu sayede örneğin uzaktayken güvenlik sistemini aktif hale getirebiliyor, hava filtresini kapatabiliyorsunuz. Hareket sensörü ise ev içindeki hareketleri tanıyor ve duruma göre size uyarılar veriyor. Örneğin köpeğinizin evden çıktığını ya da odanıza birinin yaklaştığını bu cihazla öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca cihaz, gece uyandığınızda hafif bir aydınlatma sağlayarak etrafı görebilmenizi sağlıyor.

Işıklı mışıklı odalar: Xiaomi Mi Smart Bulb:

Fiyat: 200 TL

Renkli ışık yayan şerit ışıklandırmalara çok daha mantıklı bir alternatif olan Mi Smart Bulb, ışığı dengeli ve yumuşak bir şekilde ortama yayıyor. 16 milyon rengi canlı bir şekilde görebileceğiniz ampulün parlaklık seviyesi de kontrol edilebiliyor. Mi Smart Bulb’a bağlı uygulamayla birçok modu seçebilir, ampulün belli aralıklarla belli renklere geçmesini sağlayabilirsiniz. Farklı Mi Home ürünleriyle eşleştirip belirlediğiniz kurallara göre etkileşmelerini sağlayabilirsiniz. Günün çalışma, uyku gibi farklı dilimlerinde uygun ışık sıcaklıklarına geçiş yapabilen cihazı Google Assistant ya da Alexa’ya bağlayıp sesli komutlarla da kontrol etmek mümkün.

Fiyat: 325 TL

Mi 360° sayesinde artık evinizi izlemek ve görüntüleri depolamak çok basit. Büyük kutulara, takmak için duvarları delik deşik etmeniz gereken kameralara gerek yok. Mi 360°’ı istediğiniz yere kurun ve telefonunuza bağlayın, hepsi bu. Hareket algılama kabiliyetine sahip kamera, gün içinde mekanda hareketlilik algıladığı anlarda kayıt almaya başlıyor. Bir güvenlik kamerasına göre oldukça kaliteli bir çekime sahip olan Mi 360°, normal şartlarda tam renkli çekim yaparken ışık azaldığında siyah-beyaz moda geçiyor. Videoları H.265 kodlamasıyla kaydeden kamera, standart kameralardan %50 daha az bellek harcıyor.

Böylece yüksek kaliteli kayıtlar, hafızadan daha az yer kullanarak izlenebiliyor. Ayrıca hareket algılamayla kaydedilen videolar bulut sisteminde 7 gün boyunca erişilebilir halde oluyor. Anormal olarak algılanan hareketleri, kişileri saptayan kamera, telefonunuza görüntülü bildirimler gönderiyor. Aynı zamanda evde değilken evdeki biriyle kamera yoluyla iletişim kurmak da mümkün.

Sıradan televizyonu akıllı yapan Xiaomi Mi Box:

Fiyat: 640 TL

Akıllı televizyonlarla sıradan televizyonların fiyat farkı hiç de az değil. Bu yüzden herkes akıllı televizyonlar herkes tarafından tercih edilemiyor. Peki akıllı televizyon olmadan salonda, büyük bir ekranda dizi ya da film keyfi yapmak, internette dolaşmak, oyun oynamak imkansız mı? Hayır, kat kat daha ucuz fiyatlara aynı özellikleri kendi televizyonunuzda kullanmak mümkün. Xiaomi Mi Box sayesinde Netflix, Spotify ve daha yüzlerce uygulamaya, oyuna televizyon ekranından ulaşmak mümkün. Android 8.1 destekli bu küçük ‘salon bilgisayarı’, Google Assistant desteğiyle hem sesli komutlarla hem de kumandayla kontrol edilebiliyor.

Fiyat: 930 TL

Sabahları yoğun geçenlerin çok işine yarayacak bu akıllı çalar saat, sabahları sizi alarmla kaldırmakla kalmıyor tabii ki. Mi Smart Clock, görmek isteyeceğiniz bütün bildirimleri büyük ekranıyla önünüze sunuyor. Ardından siz hazırlanırken eşlik etmesi için müzik, podcast, YouTube videoları ve hatta filmler oynatabiliyorsunuz. Birçok opsiyonel temaya sahip olan saat, verdiğiniz komutlarla evdeki diğer Mi Home ürünlerini kontrol edebiliyor. Ayrıca eve kurduğunuz Xiaomi güvenlik kamerasını saate bağlayarak başka odaları izleyebiliyorsunuz.

Evinizi akıllı eve çevirmek için alabileceğiniz Mi Home ürünlerini incelediğimiz listenin sonuna geldik. Kim bilir, belki de bu ürünler yakın gelecekte gayet sıradan ev ihtiyaçları olarak karşımıza çıkacak. Sizce bu ürünler bulunduğumuz zamana göre gerekli mi? Fiyatları uygun mu? Görüş ve fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!