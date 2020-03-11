21 Adet Hediye Dağıttığımız Çekilişimiz Devam Ediyor

6 Mart Cuma günü başlattığımız çekilişimiz tüm hızıyla devam ediyor. Mi Store Türkiye ile yaptığımız bir iş birliği kapsamında başlattığımız bu etkinlik kapsamında siz değerli takipçilerimize, toplam 21 adet hediye dağıtacağız. Çekilişe katılabilmek için hala zamanınız bulunuyor.

Webtekno ekibi olarak siz değerli takipçilerimizi güncel olaylardan haberdar edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hatta çoğu zaman, gündemin nabzını YouTube ekibimizle birlikte tutuyor ve hem haberlerimizi hem de videolarımızı sizlerin beğenisine sunuyoruz. Tüm bunlara ek olarak kimi zaman sizlere özel düzenlediğimiz kampanyalar da oluyor. Şimdi sizlere, Mi Store Türkiye ile ortak olarak başlattığımızdan bir çekilişten bahsedeceğiz.

Mi Store Türkiye ile yaptığımız iş birliği kapsamında sizlere tam 21 adet hediye dağıtıyoruz. 6 Mart Cuma günü başlatmış olduğumuz çekiliş, 15 Mart Pazar günü saat 23:59'da sona erecek. Yani eğer şu ana dek bu kampanyamıza dahil olmadıysanız, kazanmak için hala biraz daha zamanınız bulunuyor. Peki bu kampanya kapsamında siz değerli takipçilerimize hangi hediyeleri veriyoruz?

Webtekno ve Mi Store Türkiye iş birliği kapsamında düzenlediğimiz çekilişte kazanabileceğiniz hediyeler

Çekiliş kapsamında siz değerli takipçilerimize 5 çeşit ürün dağıtacağız. Bu ürünler 5'er adet Mi Band 4, Eardots kulaklık, 10.000 mAh powerbank ve 20.000 mAh powerbank. Tüm bu hediyelere ek olarak da Xiaomi'nin yeni telefonlarından olan Mi Note 10, düzenlenen çekiliş kapsamında yer alıyor. Büyük ödül olarak kabul edebileceğimiz Mi Note 10'u ise sadece 1 takipçimiz kazanacak.

Çekilişe katılabilmek için yapmanız gerekenler

Mi Store Türkiye ile ortak olarak yaptığımız çekilişe katılmak fazlasıyla kolay. Öyle ki bu etkinliğe katılabilmek için sadece bir gönderimizi beğenmeniz, bu gönderiye iki arkadaşınızı etiketlemeniz ve bir de bunlara ek olarak Webtekno ve Mi Store Türkiye'nin Instagram hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Dilerseniz şimdi de işleri biraz daha kolaylaştırmak adına çekilişe katılma aşamalarına detaylıca bakalım;

İlk olarak hemen aşağıda bulunan Instagram gönderisini beğenin.

Beğendiğiniz gönderiye iki arkadaşınızı etiketleyin .

. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak Webtekno'nun, burada bulunan bağlantıyı kullanarak da Mi Store Türkiye'nin Instagram hesabını takip edin .

. Bu işlemleri tamamladıktan sonra çekilişe kaydınız gerçekleşmiş olacak. Bu işlemlerden sonra sadece sonuçların açıklanmasını beklemeniz gerekiyor.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Mi Store Türkiye ile ortak başlattığımız çekiliş, pazar gecesi sona erecek. Sizleri çok fazla bekletmek istemeyen ekibimiz, 16 Mart Pazartesi günü düzenlediğimiz çekilişin sonucunu "webtekno.com" üzerinden duyuracaklar. Hepinize bol şanslar.