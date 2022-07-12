Michael Jackson’ın müzik piyasasındaki büyüklüğü ve önemi tartışılmaz bir konu. Peki, Michael Jackson hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Michael Jackson nasıl biriydi? Bu yazımızda Michael Jackson hakkında az bilinen bilgileri yazımızda derlemeye karar verdik.

Michael Jackson 1900’lü yıllarda dünya için oldukça önemli bir karakterdi. Müzik ile olan bağı müziğe yön vermesini sağlamıştı ve kendi zamanında sebep olduğu birçok şey günümüzde hala varlığını korumaya devam ediyor.

Müziklerinin hala dinlenmesinin yanı sıra Michael Jackson dans figürleri ile de gönülleri kazanmayı başarıyordu. Öyle ki, kendi döneminde 'Popun kralı' lakabını da almayı başardı. Biz de bu yazımızda Micheal Jackson hakkında pek bilinmeyen bilgileri sizler için araştırdık ve 9 maddelik bir liste hazırladık.

Michael Jackson hakkında az bilinen bilgiler:

Babası müzik pratiği için Michael Jackson’ı zorlardı

Michael Jackson’ın nasıl bir müzik dehası olduğunu göz önünde bulundurursak böyle bir madde oldukça garip. Fakat gerçek olan bu. Küçük yaşlarda babası Joe, Michael’a ve kardeşlerine zorla müzik pratiği yaptırırdı. Yanlış yapmaları gibi bir durumda ise şiddete yönelik eğilimlere başvururdu. Joe’nun asıl amacı çocuklarını sokaklardan ve çetelerden uzak tutmaktı fakat bunu bir hayli yanlış yollardan yapmış. Sonuç olarak bu şekilde büyüyen çocuklar oldukça yalnız oldular ve Michael’ın uzun yıllar boyunca yaptığı eğitim işinde en iyisi olmaya zorlamasına rağmen bir yandan da zihinsel açıdan çok büyük baskılara sebep oldu.

Bir tema parkın içinde yaşıyordu

Bir tema parkın içinde yaşamak kimilerinin rüyalarını süslerken kimilerine de bir hayli garip gelebilir. Michael Jackson, yaşadığı arazinin yarısını bir eğlence parkına çevirdi. Ortalama bir lunaparkta bulunabilecek tüm oyuncakları yaşadığı yere yaptıran Michael Jackson oldukça ilginç bir yaşantıya sahipti. Hatta çiftliğe de ünlü film Peter Pan’dan esinlenerek Neverland adını verdi. Çiftliğin 3.000 dönüm (12.14 kilometrekare) olduğu biliniyor. Günümüzdeki fiyatı ise 100 milyon dolara kadar ulaşıyor.

Kayıt stüdyosuna lamasını götürürdü

Jackson’ın çiftliğinde alışılagelmişin dışında birçok evcil hayvan vardı. Bunlardan en bilinenleri ise adları Lola ve Louis olan 2 tane lamaydı. Jackson lamalarını oldukça seviyor olmalı ki kayıt stüdyosuna gittiği zamanlarda bazen lamalarını da yanında götürüyordu. Hatta Queen’in solisti Freddie Mercury ile birlikte çalıştığı bir zamanda lamaları ile stüdyoya gelince oldukça büyük bir kargaşa çıkmıştı. Daha sonrasında bu olaylar düzenli olarak devam etti ve Mercury’nin çok da hayranı olmadığı bir duruma dönüştü. Lamalarla stüdyo ziyareti oldukça ilginç bir konsept olsa da bazı şarkı kayıtlarının yarıda kalmasının sebeplerinden biri olarak lamalar gösteriliyor.

Sovyetler Birliği’nde televizyona çıktı

Jackson’ın zamanlarında Sovyetler Birliği oldukça aktifti ve dünyanın geri kalanına kapalı bir yerdi. Haber almak veya bilgi almak oldukça imkansızdı. Fakat 1988 yılında Jackson Sovyetler Birliği’nde ekranlarda gözüken ilk batılı reklam oldu. Böyle katı bir zemini delmeyi başarmak oldukça zor bir iş. Bu durumun olmasında ise Pepsi’nin büyük bir parmağı var. Pepsi, 1960’lardan beri Sovyetler Birliği’nde satılması izin verilen nadir Batılı markalardan biriydi. Jackson’ın ise uzun bir süre boyunca Pepsi ile çalışması böyle bir olayın nüksetmesine olanak sağladı.

Kendi adını taşıyan bir hastane bölümü mevcut

Jackson kendi zamanında ünlü olmasının da getirisi ile reklam işlerinde bir hayli yer alıyordu. 27 Ocak 1984 tarihinde Pepsi için çektikleri bir reklam filminde bir kaza oldu. Bu kaza sonucunda Jackson’ın sette saçı alev aldı. Kazaya piroteknik bir maddenin sebep olduğu biliniyor. Neyse ki 2. derece yanıkla olayı atlatan Jackson, yanık izini kapatmak için California tıp merkezinde rinoplasti (plastik cerrahi) ameliyatı geçirdi. Ameliyat sonrasında ise iyi niyetinin bir göstergesi olarak hastaneye 1.5 milyon dolar bağışladı. Bu jestine teşekkür olarak da California’daki Brotman Tıp Merkezi, yanık bölümüne “Michael Jackson Yanık Merkezi” adını verdi.

Deri renginin değişmesinin sebebi bir hastalıktı

Jackson hayatının uzun bir döneminde oldukça nadir görülen bir hastalığa yakalanmıştı. Kariyerinin başlarındaki bir fotoğrafına ve kariyerinin sonlarına doğru çekilen bir fotoğrafı karşılaştırırsanız sonuç üzücü bir biçimde gözler önüne seriliyor. Jackson’ın doktoru cildinin renginin değişmesine Vitiligo isimli bir hastalığın sebep olduğunu söyledi. Fakat bu konuda ortaya atılan çok fazla teori mevcut. Birçok insan Jackson’ın kendi ten renginden utandığı için özellikle böyle bir yola başvurduğunu iddia etse de Jackson’ın ölümünden sonra yapılan otopsi de Vitiligo hastalığına yakalandığı doğrulanmıştı.

Resmi bir kral olarak taç giymişti

Jackson yaptığı gezilerden birinde Afrika’nın batı taraflarını ziyaret etmeye karar verdi. Ziyareti esnasında ise yerel halk Jackson’ı çok sevdi ve oldukça sıcak bir şekilde karşıladı. Hatta sevilmesinin ne denli büyük olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz: Fildişi Sahili’nde bulunan küçük bir köyde Jackson’ı kral yapmaya karar verdiler. Kral Sani olarak taç giyen Jackson, kabile şefi tarafından Jackson Amalaman Anoh olarak adlandırıldı. Bununla da kalmayan Jackson geleneklere uyum sağlamak için taç giyme töreninde kabilenin geleneksel kıyafetini giydi ve krallığını resmileştirmek için evraklar imzaladı. Ölümüne kadar da Fildişi Sahili’nin kralı olarak kaldı. Kabile şefi resmi bir cenaze töreni için Jackson’ın cesedini istedi fakat olumlu bir geri dönüş alamadı. Bunun üzerine tüm kabile 2 günlük bir cenaze töreni düzenledi ve yaklaşık 1000 kişi ile birlikte Jackson’ı yani ölen krallarını andılar.

Ayakkabıları yerçekimine meydan okuyordu

Jackson’ın dans figürleri kesinlikle eşi benzeri olmayan bir türdü. Öyle ki günümüzde bile hala kendi stilini korumakta. Dans figürlerinin en meşhurlarından moonwalk (ay yürüyüşü) ve yerçekimine karşı gelecek türde bir açıyla yaslanma gerektiren figürü ise kesinlikle unutulmaz. Bu figürlerde Jackson’ın yeteneği işin içinde olsa da yerçekimine meydan okuyan ayakkabıların da hakkını yememek lazım. Jackson’ın performansı esnasında kullandığı ayakkabılar yerçekimine karşı yaptığı bu tarz hareketlerde sahneye takılabileceği yuvalara sahipti. Bu yuvalar özel olarak tasarlanmıştı. Jackson ayakkabıları patentli bir şekilde düzenli olarak kullansa da 2005’de Jackson’ın bir ödemeyi kaçırmasıyla birlikte modeller açıkta kaldı.

Marvel’ı satın almayı denemişti

Michael Jackson, tarih boyunca ilginç ve eğlenceli kararları ile ön plana çıkan biri oldu. Marvel’ı satın alma denemesi ise bu örneklerden bir tanesi. Marvel’ın performansı her zaman günümüzdeki kadar yüksek seviyede değildi. 1990’ların sonunda Marvel Comics iflas başvurusunda bulunmuştu ve Michael Jackson’da Marvel’ı satın almak için piyasada bulunmuştu. Bunu yapmasının ardındaki sebep ise kendisini bir süper kahraman rolüne sokabilme şansıydı. Jackson Örümcek Adam rolüne kendisinin bir hayli yakışacağını düşünüyordu. Süper kahramanlar ile olan girişimi ise Marvel ile sınırlı kalmadı. X-Men filminin yeni çekileceği esnada Profesör X’i oynamak için başvurdu fakat başarılı olamadı.