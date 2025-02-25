Microsoft, Office'in ücretsiz ve reklamlı bir masaüstü versiyonunu sessiz sedasız yayımladı. Şirket, daha sonra bunun az sayıda kullanıcıda denenen bir test olduğunu açıkladı.

Microsoft Office’i para ödemeden kullanmak için şimdiye kadarki tek seçenek web versiyonlarıydı. Ancak bugün ortaya çıkan bilgiler, şirketin Office’in ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza indirebildiğiniz bedava bir versiyonunu sessiz sedasız yayımladığını ortaya koydu.

Ücretsiz Office, kulağa güzel gelse de detaylarına gidildiğinde pek de güzel bir hizmet değildi. Öyle ki versiyonun, çok fazla sinir bozucu şeyle geldiği görüldü. Versiyon, ilk olarak Beebom tarafından fark edilerek gündem oldu. Sonrasında konu hakkında Microsoft'tan da açıklama geldi.

Az sayıda kişinin erişebildiği ücretsiz Office’te reklamlar ve eksik özellikler gibi sınırlamalar var

Öncelikle bu versiyonda reklamlar vardı. Reklamlar da öyle dayanabilir seviyede değil. Öyle ki sürekli sağ tarafta yer alacak bir reklam var. Ücretli versiyonu alana kadar da bu reklam kalkmayacağı belirtilmiş. Ayrıca her bir iki saatte bir 15 saniyelik videolu reklamlar ile deneyiminiz kesiliyormuş

Buna dayanırım, reklamlara rağmen ben kenardan işlerimi hâllederim diyenlerin sinirini daha çok bozacak şeyler de var. Öyle ki normalde olan birçok özellik ücretsiz versiyonda yok. Örneğin Excel’de renkler bulunmuyor, Word’de ise metin kutusu yok.

Dosyaları direkt bilgisayarınıza da kaydedemiyorsunuz. Bunun yerine OneDrive’a kaydetmeniz gerekiyor. Bilgisayarınızda yerel bir kopyaya sahip olmak için illa OneDrive’a kaydedip daha sonra ordan geri bilgisayarınıza indirmeniz lazım.

Microsoft; bir test olduğunu, şimdilik geniş çapta bu tarz bir versiyon çıkarmayı planlamadıklarını açıkladı

Haberin ortaya çıkışının ardından Microsoft, bu ücretsiz versiyonun bir test olduğunu açıkladı. Yani geniş çapta kullanıma sunulmuş bir şey değil. Yani deneyemiyoruz. Şirket sözcüsü, şimdilik bu tarz ücretsiz bir masaüstü versiyon çıkarma planlarının olmadığını ifade etti. Zaten böyle bir versiyon çıkarsalar ciddi anlamda tepki görebilirlerdi.