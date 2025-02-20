Microsoft, kuantum bilgisayarlar için geliştirdiği yeni işlemcisi "Majorana 1"i duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan işlemci, kuantum bilgisayar dünyasında çok büyük yenilikler yaşanmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan çok önemli bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Majorana 1" olarak isimlendirdiği yeni işlemcisini duyurdu. Ancak 17 yıllık bir çalışmanın sonucunda tasarlanan bu işlemci, sıradan bir ürün değildi. Özellikle de kuantum bilgisayarlar için kritik önem arz eden işlemci, sektörde önemli değişimler yaşanabileceğini gözler önüne seriyor.

Kuantum bilgisayarlar, evlerimizde kullandığımız bilgisayarlardaki ikili bit sistemine benzeyen kübit sistemini kullanıyorlar. İşte Microsoft'un duyurduğu yeni işlemci, kübit sistemini hem güvenli bir hâle getirdi hem de sıradan bir işlemciden biraz daha büyük olan bir ürün içerisine teknik olarak 1 milyon kübit sığdırmayı başardı. Sıradan işlemcilerdeki elektronlar yerine majorana parçacığı kullanan Microsoft, bu parçacığı yönetebilmek için de "dünyanın ilk topo iletkeni" olarak nitelendirdiği yeni bir malzeme üretti.

Karşınızda Microsoft Majorana 1

Microsoft, Majorana 1'i nasıl tasarladığına dair çok detaylı açıklamalar yaptı ancak burada daha önemli olan şey, bu işlemcinin nasıl üretildiğinden ziyade neler sunacağı. Microsoft'un açıklamasına göre avuç içi kadar bir cihaz içerisine yerleştirilmiş 1 milyon kübit, tüm kuantum bilgisayarların performansını çok daha öteye taşıyacak. Zira bu işlemci ile daha iyi simülasyonlar oluşturulabilecek. Böylelikle daha doğru sonuçlara ulaşılması, evrendeki en zor soruların potansiyel olarak yanıtlanabilmesi sağlanacak.

Tabii işin bir de ölçeklenebilirlik boyutu var. Yeni işlemci, kuantum bilgisayarların küçülmesini sağlayacak. Ancak bunu birkaç yıl sonra göreceğimizi söyleyelim. Microsoft, bu işlemciyle çalışması muhtemel yeni bir kuantum bilgisayar prototipi inşa etmeye başlayacak.

Microsoft'un Majorana 1 için yayımladığı tanıtım videosu: