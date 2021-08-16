Microsoft, Dijital Korsancılığa Karşı Ethereum Kullanacak

ABD'li teknoloji devi Microsoft, işletim sistemi Windows'un ve Office programlarında dijital korsancılığı önlemek adına Ethereum blok zinciri tabanlı Argus adında yeni bir sistem kullanacaklarını açıkladı.

Dünya çapında birçok dev teknoloji şirketleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak ve dijital korsancılıkla mücadele etmek adına blok zinciri tabanlı koruma sistemleri geliştirmeye başladı. Bu iş için kolları sıvayan ilk isimlerden biri, Hindistan'da bilgi teknolojisi hizmeti sunan önemli şirketlerden Tech Mahindra'ydı ve şimdi bu kervana Microsoft'un da katılacağı açıklandı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows işletim sistemi ve Office programlarında dijital korsanlığı engellemek adına Ethereum blok zincir tabanlı şeffaf bir teşvik sistemi kullancaklarını açıkladı. Microsoft'un araştırma departmanı AliBaba ve Carneige Mellon Üniversitesi'nin katılımıyla hazırlanan raporda yer alan bilgilere göre bu sistem, korsan içeriğin kaynağa kadar takip edilmesine olanak sağlayarak içerikleri sızdıran muhbirlerin tespit edilmesini kolaylaştıracak.

Microsoft'un Ethereum tabanlı güvenlik sistemi Argus, korsan kullanım verilerini açık bir şekilde arşivleyecek: Peki bu ne demek?

Microsoft'un hazırlamış olduğu "Argus: A Fully Transparent Incentive System for Anti-Piracy Campaigns (Argus: Korsanlıkla Mücadele Kapsamında Tamamen Şeffaf Bir Teşvik Sistemi)" adlı çalışma sayesinde Argus adı verilen bu sistem, Ethereum blok zinciri altyapısına, şeffaf ve teşvik edici bir sisteme sahip olacak. Tabii bu teşviği olumlu yönde nitelendirmek yanlış olur zira Microsoft, muhbirlerin içerikleri sızdıramaması için birçok teşvik azaltıcı yöntem uygulayacak.

Bu yöntemlerin ilk sırasında, sızdırılan korsan içeriklerin kaynağına kadar tespit edilebilmesi yatıyor. Yani içeriği sızdıran muhbirin tespit edilme olasılığı bir hayli yüksek olacak ve bu yüzden de muhbirlerin işi gittikçe daha da zorlaşarak. Muhbirlerinin işini zorlaştıracak ikinci neden ise Microsoft'un bu tür tespitler için yaptığı araştırmaların maliyetlerini bir hayli düşürmüş olması. Makalede yer alan bilgilere göre hackleme raporlarının maliyeti, 14 Ethereum transferinin gerçekleşmesi için gereken parayla aynı.

Argus, bir muhbirin farklı takma adları altında daha önce ifşalanmış korsan içeriklerin yeniden sisteme bildirilmesini engelleyerek, sisteme "spam" adı verilen gereksiz bilgi sağanağını keserek, sadece önemli verilere ulaşılmasını sağlayacak. Microsoft araştırma departmanı, makalenin devamında bu altyapı sayesinde güvenliği elden bırakmadan tam şeffaflık sunma konusunda bir dizi engelin üstesinden geldiklerini belirtti.