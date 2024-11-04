Microsoft, Google ile olan rekabeti kızıştırmak için bir çekiliş başlattı. Bu çekiliş kapsamında 1 kişi, 1 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacak. Ancak çekiliş Türkiye'de geçerli değil.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, belirli bölgelerdeki kullanıcıları sevindirecek bir çekiliş başlattı. Şirket, bu çekiliş kapsamında Microsoft Edge ile Bing'i kullanan bir kişiye, çekilişle 1 milyon dolar verecek.

Microsoft'un böyle bir çekiliş başlatmasının nedeni tahmin edebileceğiniz üzere Google ile olan rekabet. Google Chrome ile Google arama motorundan kullanıcı çekmek isteyen şirket, böyle bir yönteme başvurmuş durumda. Üstelik bu çekiliş, ödülün büyüklüğü sayesinde ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki kullanıcılar, 1 milyon dolarlık ödülü nasıl kazanacaklar?

Microsoft'un başlattığı çekiliş oldukça basit bir mantığa sahip. Kullanıcılar, Edge ve Bing'i kullandıkça "Microsoft Rewards" puanı biriktirecekler. Kullanıcılar ne kadar çok puan biriktirirlerse o kadar çok çekiliş hakkı kazanacaklar. Gerçekleştirilecek çekilişle 1 kişi 1 milyon doların sahibi olacak. Diğer katılımcılar arasından seçilecek kişilerse 10 bin dolara kadar ödül kazanacaklar.

Ancak Microsoft'un çekilişi Türkiye'de erişilebilir durumda değil. Yapılan açıklamaya göre bu çekilişe katılmak isteyenlerin ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya veya Porto Riko'da yaşıyor olmaları gerekecek.