Microsoft'un Windows 11'e getirmek için bir süredir üzerinde çalıştığı ve tepkilerin ana odağı Recall özelliği yeni bir erteleme daha yedi.

Microsoft’un Windows 11'e getirmeyi planladığı ve masaüstü etkinliklerini kaydetmeyi hedefleyen "Recall" özelliği, güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle bir kez daha ertelendi.

Yapay zekâ destekli bu özellik, kullanıcının ekrandaki eylemlerini belirli aralıklarla kaydederek gerektiğinde bu verileri aranabilir hâle getiriyor ve böylece kullanıcıların daha önce çalıştıkları bir belgeyi veya kapattıkları bir sekmeyi kolayca bulmalarını amaçlıyor.

Recall, yeni yıldan önce kullanıma sunulmayacak

Özellik her ne kadar gerektiğinde hayat kurtarıcı olabilecek gibi görünse de duyurulduğu ilk günden bu yana özellikle gizlilik ve güvenlik alanlarında tartışmaların odağı hâline geldi. Recall özelliğinin bilgisayarda sürekli çalışan bir yapay zekâ sayesinde kullanıcının tüm etkinliklerini izleyecek olması kullanıcılar arasında tepki topladı.

Özellikle kişisel ve özel bilgilerin bu tür bir özellik tarafından toplanması, olası bir kötü niyetli yazılım durumunda yaşanacak problemlerin de kapısını aralıyor. Ayrıca bazı uzmanlar, elde edilen verilerin şifrelenmeden saklanabilme ihtimali gibi daha kötü olasılıkların da altını çizmişlerdi.

Microsoft gizlilik ve güvenlik üzerinde geliştirmeler yapıyor

Microsoft, Recall üzerinde gizlilik ve güvenlik endişelerine yönelik geri bildirimleri dikkate alarak çeşitli iyileştirmeler üzerinde çalışmaya başladı. Kullanıcıların Windows Hello gibi biyometrik doğrulama ile oturum açmasını zorunlu hâle getirmek ve Recall’ı tamamen isteğe bağlı bir özellik yapmak gibi önlemler almayı planlayan şirket, normal şartlarda Ekim ayı bitmeden kullanıma sunmayı planlıyordu ancak bu planlar bir kez daha ertelendi.

Microsoft konuya dair The Verge'e yaptığı açıklamada ilk test sürümünün Aralık ayında Windows Insider üzerinden belirli kullanıcılarla buluşacağını belirtti. Microsoft’un Recall üzerinde ısrarla çalıştığı belirtilse de güvenlik ve gizlilik açısından istenen standartları karşılayamaması durumunda özelliğin tamamen iptal edilmesi olasılığı da bulunuyor.

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