Microsoft, 1 Trilyon Dolarlık Şirketler Arasında Yerini Aldı

Artık ABD’nin en değerli firması olan Microsoft, 1 trilyon dolar değere ulaşan şirketler arasına katıldı.

Son yıllarda dünyanın büyük şirketleri için en önemli kilometre taşlarından bir tanesi 1 trilyon dolar değere ulaşabilmek. Bu kadar büyük olmak için ise dünyanın her yerinde ürünleri kullanılan bir firma olmak gerekiyor.

Son dönemde Apple ve Amazon ile en değerli firma olma yarışında olan Microsoft, değeri 1 trilyon dolara ulaşan firmalar arasına adını yazdırdı ve Amerika Birleşik Devletleri’nin en değerli firması olmayı başardı.

Çarşamba günü hisse senetlerinde %4 artış gerçekleşen teknoloji devi, bu artışı cirosu ve kârının beklenenden yüksek çıkmasına borçlu. Üçüncü çeyrek rakamlarına göre firma 30.6 milyar dolar ciro yaparken net geliri 8.8 milyar dolar oldu.

Böylelikle Microsoft, piyasadaki hisselerinin değerine göre 1 trilyon dolar seviyesine ulaşan üçüncü ABD firması oldu. Bu noktaya ilk olarak Apple ulaşmayı başarmıştı ancak şirketin şu andaki değeri 976 milyar dolar civarında. Amazon da Apple’dan 1 ay sonra aynı başarıyı yakaladı. Amazon’un şu anki değeri 935 milyar dolar.

Microsoft, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Teknoloji devinin bulunduğu konumdan memnun olduğu ise kesin.