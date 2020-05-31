2004 Güncellemesi İçin ‘Cihazınız Henüz Hazır Değil’ Uyarısı

Geçtiğimiz günlerde yeni Windows 10 güncellemesi olan 2004’ü yayınlayan Microsoft, bazı kullanıcılara ‘cihazınız henüz hazır değil’ uyarısı veriyor. Uyarı, donanımı yeni sürüme uyumlu olmayan kullanıcılara gösteriliyor.

Microsoft, Windows 10 için 2020 yılının ilk büyük güncellemesini iki gün önce tüm kullanıcılara sundu. Önemli yeniliklerle birlikte gelen güncelleme bilgisayarların güvenliğini artırarak kullanılabilirlik anlamında da geliştirmeler sağladı. Ancak neredeyse her Windows 10 güncellemesi gibi bu güncelleme de birçok kullanıcının canını sıktı.

Fakat bir tarafta da yeni güncellemeyi bilgisayarlarına indirip kuramayan kullanıcılar bulunuyor. Microsoft, yeni güncellemeyle sorun yaşayacağını tahmin ettiği cihazlara güncelleme yüklenmesinin önüne geçiyor. Şirket, 2004 güncellemesi hakkında Windows Update kısmında kullanıcılara bir de uyarı gösteriyor.

'Cihazınız henüz tam olarak hazır değil'

Microsoft’un Windows Update ayarlarına giren kullanıcılara gösterdiği hata, bilgisayarlarının 2004 güncellemesi için henüz hazır olmadığını söylüyor. Bununla birlikte cihaz güncelleme için hazır hale geldiğinde aynı sayfada güncellemenin gözükeceğini belirtiyor. Microsoft’un hatası tam olarak şu şekilde:

“Windows 10 Mayıs 2020 güncelleştirmesi yolda. Bu güncelleştirmeyi uyumlu cihazlara sunuyoruz ancak cihazınız henüz tam olarak hazır değil. Cihazınız hazır olduğunda güncelleştirmeyi bu sayfada göreceksiniz. Şu anda herhangi bir işlem gerçekleştirmeniz gerekmiyor.”

Eğer siz de Microsoft’un bu mesajıyla karşılaşan kullanıcılardansanız, donanımınızın tamamen güncel olduğundan emin olmalısınız. Eğer donanımınız güncelse bile bazı paylaşımlara göre üreticiler, henüz yeni Windows 10 sürümüyle uyumlu bir sürücü yayınlamamış olabilirler. Bu durumdaysa elinizden gelen tek şey beklemek olacaktır.

Yeni Windows 10 2004 güncellemesi şu anda pek çok probleme ev sahipliği yapıyor. Microsoft’un kendi platformunda da görülebilen sorunlar arasında NVIDIA’nın 358.00 sürümü altında bir sürücüye sahip olanlar ağır sorunlar yaşıyor. Tüm bu sorunlar şu anda Microsoft tarafından hâlâ incelenme aşamasında.