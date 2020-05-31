Seagate, FireCuda ailesine yeni bir üye daha ekledi. SSD olarak sadece NVMe SSD'ye sahip olan bu aileye, SATA III arayüzlü yeni bir SSD daha eklendi.

Hard disk dediğimizde akla ilk gelen markalardan biri olan Seagate, yeni bir SSD’sini tanıttı. Üreticilerin, ticari amaçları doğrultusunda ‘gaming’ adı altında çıkardığı ürünler dikkat çeker vaziyette. Bu tufana Seagate de katılarak yeni FireCuda 120 SSD’yi duyurdu.

FireCuda 120 SSD’ler, hız ve dayanıklılık için tasarlanmış gibi gözüküyor. 5.600 TB yazma kapasitesine sahip bu SSD’ler, haberleşmek için SATA III ara yüzünü kullanıyor. Oyunculara yönelik bu SSD 2,5 inç boyutuna sahip. Yerden de tasarruf sağlayan cihaz, şık tasarımıyla oyuncular için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

FireCuda 120 SSD, kararlılık ve dayanıklılık isteyenler için birebir

Bu yeni FireCuda SSD’lerin, 3D TLC NAND flash memory teknolojisi ile üretildiğini söyleyelim. Bu nedenle performans açısından asla bir NVMe SSD ile yarışamaz. Bahsettiğimiz PCIe SSD’ler okuma ve yazma hızı olarak 3450/3200 MB/sn gibi değerlere ulaşabiliyor. FireCuda 120’nin ise okuma ve yazma hızı 560/540 MB/sn olarak paylaşılmış. Tüm bu hız farkına, bağlantı ara yüzlerindeki farklılıkların neden olduğunu ekleyelim.

Seagate, ismi duyulmuş bir hard disk üreticisi olarak piyasa SSD çıkarmak istediğinde tercihi NVMe SSD’ler olmuştu. Bu zamana kadar markanın çıkardığı oyuncu serisi olan FireCuda, SSD olarak bünyesinde NVMe SSD barındırıyordu. Aileye yeni bir üye ekleyen Seagate, FireCuda 120 SSD ile FireCuda sınıfına 2,5 inçlik yeni bir SSD getirmiş oldu. Önceki FireCuda SSD’nin PCIe M.2 bağlantısıyla kıyaslandığında, yeni FireCuda, 2,5 inçlik yapısıyla anakart yerine kasaya monte edilecek.

Önceki nesil FireCuda’yla kıyaslandığında daha yavaş olması sizleri şaşırtmasın. Hala normal bir hard diskten 30 kata kadar daha hızlı olduğunu söyleyelim. Bu hız farkını bilgisayarınızı açarken, uygulama yüklerken veya uygulamayı silerken görebilirsiniz.

SSD’nin yazılım güncelleme ve sağlık bilgisini, Seagate’in yapmış olduğu SeaTools’dan kontrol edebileceğinizi söyleyelim. Dört farklı kapasite seçeneği ile birlikte gelen SSD’de, 500 GB ile 4 TB arasında tercih yapabilirsiniz.

500 GB modelin güncel kurla Türkiye fiyatının (KDV hariç) 716 TL, 4 TB modelinin ise (KDV hariç) 4.439 TL olduğunu belirtelim.