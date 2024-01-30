Microsoft, Apple'ın Avrupa Birliği'nde App Store için yaptığı değişiklikleri "yanlış yöne doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. Apple, düzenlemeleriyle üçüncü taraf uygulamalara izin vereceğini açıklamıştı. Ancak bu tarafta alınan ücretler nedeniyle eleştiriliyordu.

Apple, Avrupa Birliği yasalarına uymak için geçtiğimiz hafta tarihi bir karar alarak App Store başta olmak üzere bazı hizmetlerinde değişikliklere gitmişti. Şirketin değişiklikleri, artık App Store dışından üçüncü taraf platformlardan uygulama indirmeye olanak tanıyordu.

Ancak bu karar diğer teknoloji devlerinden tepki alıyordu. Örneğin Epic Games CEO’su Tim Sweeney, geliştiricilerden istediği yeni ücreti işaret ederek sert eleştirilerde bulunmuştu. Öte yandan Spotify CEO’su Daniel Ek de yine aynı nedenden dolayı değişiklikleri “Gaspçılık” olarak nitelendirmişti. Bugün ise Microsoft tarafından benzer açıklamalar geldi.

Xbox Başkanı Sarah Bond’a göre yeni App Store kuralları “yanlış yönde atılan bir adım”

Öncelikle eleştirilen ücretten bir bahsedelim. Apple, üçüncü taraf uygulama mağazası kullanmak isteyenlerden “Temel Teknoloji Ücreti” ismi altında 0,50 euro’luk bir ücret alacak. Geliştiriciler, 1 milyon indirmeden sonra yıllık her uygulama yüklemesi başına bu ücreti ödemek zorunda olacak. Ayrıca Apple, üçüncü taraf ödeme yöntemi kullananlardan da %17’lik komisyon almaya devam edecek.

İşte bu durum şirketlerden gelen tepkilerin ana nedeni. Xbox Başkanı Sarah Bond da X üzerinden yaptığı paylaşımda “Apple’ın yeni politikası yanlış yöne doğru atılmış bir adım.” ifadelerini kullanarak değişikliklerden memnun olmadıklarını açıkladı. Sözlerini “Planlarıyla ilgili gelen geri bildirimleri dikkate almalarını ve daha kapsayıcı bir gelecek için çalışacaklarını umuyoruz.” diyerek tamamladı.

Microsoft, bir süredir mobile Xbox mağazası getirmeyi planlıyordu. Bunu Apple ve Google’ın oyun mağazalarına bir alternatif olarak çıkarmayı planlıyorlardı. AB’nin yasalarını da bu yüzden kendileri için büyük bir fırsat olarak değerlendirmişlerdi.

Ayrıca Apple geçen hafta bulut oyun hizmetlerine de App Store’un kapısını açmıştı. Yani Nvidia GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming gibi uygulamalar tam hâlleriyle mağazaya eklenebilecekti. Bu tarafta bizi nelerin beklediğini bilemiyoruz. Apple’ın politikalarının Xbox uygulamaları için bir sorun oluşturup oluşturmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Oyun devlerinden henüz uygulamaları App Store’a getireceklerine dair bir açıklama gelmedi.

Apple'ın geçen hafta getirdiği yeniliklere göz atmak isterseniz

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