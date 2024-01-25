Apple, App Store'un kapısını GeForce NOW ve Xbox Cloud Gaming gibi bulut oyun hizmetlerine sonunda açtı. Artık iPhone ve iPad kullanıcıları bu hizmetlerin uygulamalarına bütün özellikleriyle ulaşabilecek.

Apple, bugün hizmetlerinde tarihe geçecek değişikliklere gideceğini duyurdu. Üçüncü taraf mağazalardan uygulama indirmenin de dahil olduğu bu değişiklikler, Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında yapıldı. Yani sadece Avrupa’daki kullanıcılar için geçerli olacaklar.

Ancak şirket, tüm dünyadaki Apple kullanıcılarını ilgilendiren bir müjde de vardı. App Store’un kapılarını, bulut oyun hizmetlerine açtığını duyurdu.

GeForce Now gibi hizmetler, App Store’a ekleniyor

GeForce Now, Xbox Cloud Gaming gibi bulut oyun hizmetleri App Store’da bulunmuyordu. iOS kullanıcıları, sadece tarayıcı üzerinden bu uygulamalara erişebiliyordu. Şirketin mağazaya eklememesinin nedeni ise “App Store kurallarına uymamaları” idi. Apple’a göre bu hizmetler, şirketin tek tek inceleyemediği uygulamalara erişim sunuyordu.

Ancak bugünkü açıklamayla bu durum değişti ve bu tarz uygulamaların App Store’a geleceği açıklandı. Yani iPhone ve iPad kullanıcıları bu uygulamalara tüm özellikleriyle erişebilecekler. Daha da güzeli, bu karar yalnızca Avrupa’da değil, tüm dünyada geçerli olacak. Yani GeForce Now iOS uygulamasını Türkiye’de de göreceğiz. Xbox Cloud Gaming’in ülkemizde sunulmadığını belirtelim.

Apple, daha önceki endieşeleriyle ilgili de açıklama yaptı. Buna göre bu hizmetlerdeki her bir uygulamanın App Store kurallarına uyması gerekecek. Ayrıca ana uygulamada yaş sınırı da yer almak zorunda olacak.

Son olarak şirket, mini uygulamalar, mini oyunlar ve sohbet botlarına da izin verecek. Bunu, bir uygulama içine eklenen küçük hizmetler olarak düşünebiliriz. Örneğin Microsoft, Game Pass uygulamasına bulut oyun hizmetini ekleyebilir. Teknoloji devi, bu mini uygulamaların Apple'In kendi uygulama içi ödeme sistemini kullanabileceğini de ekliyor. Buna örnek olarak ise ana bir sohbet botu uygulamasının içinde bulunan tek bir sohbet botuna abone olmayı veriyor.

Apple'ın bugün yaptığı değişiklikleri merak ediyorsanız: