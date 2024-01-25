Apple'dan beklenen hamle geldi. Şirket, AB yasaları nedeniyle App Store'da köklü değişikliklere gitti. Üçüncü taraf uygulamalara izin veren bu büyük değişiklikler, sadece Avrupa'daki kullanıcıları ilgilendiriyor.

Apple’ın başı, son zamanlarda Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) nedeniyle ağrıyordu. AB yasaları şirkete kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalarına izin vermesini zorunlu kılmıştı. Şirketin de bunu tamamlamak ve uygulama mağazasında değişiklikler yapması için 7 Mart’a kadar süresi vardı.

Bugün beklenen haber geldi. Apple, AB yasalarına uymak için App Store politikalarında köklü değişikliklere gideceğini duyurdu. Değişiklikler, iOS 17’nin yeni sürümü iOS 17.4 ile birlikte gelecek ve sadece Avrupa ülkelerinde geçerli olacak.

Avrupa’daki kullanıcılar, üçüncü taraf platformlardan uygulama indirilebilecek

iOS 17.4’ün ilk beta sürümünün yayımlanması öncesinde şirketten açıklama geldi. Basın bülteninde, yeni sürümün iOS, Safari ve App Store genelinde değişiklikler yapacağını ve bu değişikliklerin AB ülkeleri özelinde olacağı belirtiliyor. Tabii ki en büyük değişiklik beklendiği gibi App Store tarafında gerçekleşiyor.

Apple, açıklamada App Store’un “alternatif uygulama pazarları”na açılacağı ifade etti. Yani geliştiriciler, iOS uygulamalarını farklı platformlar üzerinden sunabilecek. Bu da AB’deki kullanıcıların sadece App Store’a bağlı olmayacağı, farklı yerlerden uygulama indirebileceği anlamına geliyor.

Teknoloji devi bunun dışında App Store dışında dağıtılan uygulamalardan komisyon da almayacak. Aynı zamanda izin verilecek alternatif ödeme sistemleri için de bir komisyon talep edilmeyecek. Geliştiriciler, kullanıcının tamamen uygulama içinden bir satın alma işlemi yapmasına olanak tanıyan ödeme yönetmlerini entegre edebilecek. Buna ek olarak ödeme yapabileceği web sitelerine bağlantı da verebilecekler. Komisyon olmasa da hesapların yükleme başına 0,50 euro’luk bir “Temel Teknoloji Ücreti” ödemesi yapacağını ekleyelim.

Geliştiriciler, Apple’ın güvenlik, müşteri hizmetleri, kullanıcı deneyimi gibi kriterlerini karşıladıkları sürece kendi uygulama pazarlarını oluşturabilecek. Ayrıca AB’deki bir geliştirici, Apple’a uygulamasını sunduğunda App Store veya alternatif bir pazar seçme imkânına sahip olacak. Ancak bu mağazaların güvenlik ve gizlilik süreçlerinden geçmesi gerekecek. Yani tıpkı Mac uygulamalarında olduğu gibi.

App Store komisyonları düşürülüyor

Bunun dışında geliştiricilerin çok şikâyet ettiği %30’luk komisyonunda düşürüldüğü açıklandı. Artık AB ülkelerindeki iOS uygulamalarından alınan komisyon %17 olacak. Eğer Apple’ın kendi uygulama içi satın alma sistemini kullanırlarsa %3’lük bir ödeme daha yapmaları gerekecek. Küçük işletmelere sunulan programdaki %15’lik komisyon ise %10’a geriledi. Eğer satın alma %3’lük ödeme burada da var.

Safari’de değişiklikler

Avrupa Birliği’nde sunulan Safari de yasa nedeniyle değiştirilen şeylerden. iOS kullanıcıları hâlihazırda varsayılan tarayıcılarını Safari dışında bir tarayıcı yapabiliyordu. Ancak Apple, DMA’ya uymak için yeni bir seçenek de sundu. Bu seçenek, iOS 17.4’te Safari’yi ilk kez açan kullanıcılara sunulacak. Burada Safari’yi mi yoksa başka bir tarayıcıyı mı varsayılan yapmak istediklerini seçebilecekler.

Ayrıca artık Google Chrome ve Firefox gibi tarayıcıların tam versiyonlarına da ulaşılabilecek. Apple, önceden sadece Safari’nin temelini oluşturan WebKit’e izin veriyordu. Ancak Chrome’un altyapısını oluşturan Chromium ve benzerlerine izin vermiyordu. Bu da diğer tarayıcıların tüm özelliklerine ulaşmamızı engelliyordu. Yeni değişiklikle Avrupa Birliği’nde yaşayan kullanıcılar bu sorunlarla karşılaşmayacak.

Apple, bu değişikliklerin çoğunu Avrupa dışında yapmayacağını söylüyor

Şirket, çok merak edilen “Bu değişiklikler AB dışına da gelecek mi?” sorusunu da yanıtladı. Şirket, böyle bir şeyin şimdilik gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Neden olarak ise bunların kullanıcıları için güvenli olmamasını gösteriyor. Şirkete göre sırf AB yasasına uymak için getirilen bu değişiklikler, dolandırıcılıklardan kötü amaçlı yazılımlara kadar birçok şeye sebep olabilir. Yani Apple, hâlâ kendi politikalarının “en güvenlisi” olduğu düşüncesinde.