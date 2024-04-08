Yıllardır istediği seviyeye gelemeyen Microsoft, ARM işlemciler sayesinde Apple'ı geçebileceğini düşünüyor.

Microsoft, önümüzdeki ay Seattle'da gerçekleştireceği etkinlikte yeni nesil yapay zekâ bilgisayarlarını tanıtacak. The Verge'e göre Microsoft, bu etkinlikte tanıtacağı yeni ARM işlemcili Windows dizüstü bilgisayarlar sayesinde Apple'ın M3 işlemcisiyle gelen MacBook Air'leri hem işlemci performansı hem de yapay zekâ destekli görevlerde geride bırakacağına inanıyor.

Yeni nesil Snapdragon X Elite işlemcilerin sonunda istenen performansı vereceğini düşünen Microsoft, bu amaçla ARM cihazlarda çalışan Windows işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarları oldukça agresif bir şekilde pazarlamaya hazırlanıyor. Bu işlemciler Microsoft Surface cihazlarda da kullanılacak.

Microsoft, demolarla gövde gösterisi yapacak

Yeni işlemcilere oldukça güvenen Microsoft, Snapdragon X Elite işlemcili sistemlerin M3 MacBook Air'den gerek işlemci görevleri gerek yapay zekâ özellikleri gerekse de uygulama emülatörleri açısından daha gelişmiş olduğunu gösteren demolar yapacak. Teknoloji devinin iddiasına göre Windows yapay zekâ bilgisayarlar "Rosetta 2'den daha hızlı uygulama emülasyonuna" sahip olacak. Apple, Rosetta 2'yi Intel işlemcileri Apple'ın kendi işlemcileri ile uyumlu hâle getirmekte kullanıyor. Microsoft bu alanda sorunlar yaşıyordu.

Gelen bilgilere göre Microsoft, yeni Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modellerini de Snapdragon X Elite işlemci ile piyasaya sürecek. Bu modellerin işletmelere yönelik olarak geliştirilmiş ve Intel Core Ultra işlemciye sahip bir versiyonu da raflardaki yerini alacak.

Microsoft, ARM işlemcili cihazlarda ayrıca daha iyi yayın kalitesi elde etmeyi planlıyor. Bakalım teknoloji devi gerçekten de Apple'ı geride bırakabilecek mi?