Microsoft, işletim sistemine yenilikler eklerken eski parçalardan da kurtulmaya çalışıyor.

Sık sık gelen fakat sorun çözmekten çok kullanıcıların şikâyetleriyle sonuçlanan Windows güncellemeleri, kullanıcıların Windows 11’den 10’a geri göçmesiyle tekrar gündeme gelmişti. Bunun hemen ardından Microsoft’un, Windows 10 kullanmak isteyenler kurumsal müşterilerden güncellemeler için para alacağını öğrendik.

Yani şirket, kullanıcıların Windows 11’de kalmasını istiyor, orası kesin. Fakat gelen son bilgilere göre Microsoft, Windows 11 kullanıcılarını da rahat bırakmıyor. Zira yeni Windows güncellemesi, kullanıcıların arayüzü kendilerine göre özelleştirmelerini sağlayan üçüncü parti uygulamaları engelliyor.

Bu programlar varsa Windows güncellemelerine bile izin vermiyor.

Windows 11’in 24H2 versiyonu, StartAllBack gibi görev çubuğu kişiselleştirmesi yapmanızı sağlayan uygulamaları engelliyor. StartAllBack haricinde, Windows 10’un sevilen görev çubuğunu Windows 11’e taşıyan ve Windows 11’in sunmadığı birtakım özellikleri getiren ExplorerPatcher da oldukça popüler olmasına karşın Windows 11 tarafından engelleniyor. İşletim sistemi, yeni güncellemenin ardından uygulamayı işaretleyerek güvenlik veya performans problemleri nedeniyle çalıştırılamayacağını söylüyor.

StartAllBack uygulamasının ismini değiştirdiğiniz zaman bu engeli aşabiliyorsunuz. Güncelleme konusundan kurtulmak için de kullanıcılar, sorun çıkaran uygulamaları silmenizi ve sistem güncellemesini yapmanızı öneriyor. Bunun ardından uygulamaları tekrar yükleyip isimlerini değiştirdiğinizde sorunsuz çalışacakları söyleniyor.

Windows 11’in 23H2 sürümünde söz konusu uygulamalar sorunsuz çalışıyordu. 24H2 sürümü, bir süreliğine de olsa bu uygulamalara alışmış kişiler için sorun çıkaracak gibi görünüyor. Windows sürekli ilerlemek istedikçe eskilere bağlı kalan kullanıcıların alışkanlıklarını nasıl değiştireceklerini zamanla göreceğiz.