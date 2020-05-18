Bugünlerde pek çok şirketin uyguladığı evden çalışma modeli, koronavirüs salgının hayatımızda kalıcı olmasını sağlayacağı şeylerden biri olarak gösteriliyor, ancak Microsoft CEO'su Satya Nadella bu görüşe katılmıyor. Başarılı iş insanına göre bu model, uzun vadede sürdürülebilir değil.

Koronavirüs ya da COVID-19 salgını, sosyal yaşamda olduğu gibi çalışma kültüründe de radikal değişikliklere yol açtı. Apple, Twitter, Facebook ve Microsoft gibi teknoloji dünyasının dev aktörleri dahil pek çok şirket, salgının yayılmasını önlemek adına evden çalışma modeline geçmiş durumda.

Genel kanı, salgın kontrol altına alınsa dahi evden çalışma modelinin kalıcı olacağı yönünde. Geçtiğimiz hafta bildirdiğimiz gibi bu konudaki ilk adım ABD’li sosyal medya devi Twitter’dan gelmişti. Şirketin CEO’su Jack Dorsey, salı günü çalışanlarına gönderdiği e-postada, COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kalktıktan sonra dahi isterlerse evden çalışabileceklerini bildirmişti.

COVID-19 salgını, sosyal yaşamda olduğu gibi çalışma kültüründe de önemli değişikliklere neden oldu

Dünyanın en büyük yazılım ve bilişim şirketlerinden Microsoft’un CEO’su Satya Nadella, ‘Home Office’ kavramının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını düşünüyor. The New York Times gazetesine konuşan Nadella, “Yanımdaki kişilerle yüzyüze konuşmak ve fikir alışverişi yapmak, fiziksel toplantılara dair özlediğim şeylerin başında geliyor. Toplantı sona erse de onlarla bağlantıda kalabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar evden çalışma modelini çok başarılı yürüttüklerini ve salgından minimum düzeyde etkilendiklerini belirten Microsoft CEO’su, buna rağmen çalışma kültüründe kalıcı bir değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor.

Microsoft CEO Satya Nadella, evden çalışmanın sürdürülebilir olmadığını düşünüyor

“Hissettiğim şeylerden biri, hepimizin uzaktan çalıştığımız bu aşamada inşa ettiğimiz sosyal sermayenin bir kısmını yıktığımız” diyen Nadella, aynı çatı altında çalışmanın hem zihinsel hem de sosyal olarak çok daha yararlı olduğunu düşünüyor. Tamamen evden çalışma modeline geçmenin sadece “bir dogmayı başka bir dogma ile değiştirmek” olacağını söyleyen Hint asıllı Amerikalı iş insanı, kısacası fiziksel ofis kavramının devam etmesinden yana.

2020’nin ilk mali çeyreğinde 35 milyar dolar gelir elde ederek, beklentilerin üstünde bir performans gösteren Microsoft, ekim ayına kadar ofislerini açmayı planlıyor. ABD’li teknoloji devinin ortak kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz mart ayında koronavirüs ile ilgili çalışmalara destek olmak amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti.