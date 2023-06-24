Xbox patronu Phil Spencer, Sony’nin Starfield’ı PlayStation özel oyunu yapmak için Bethesda’yla görüştüğünün haberini alır almaz Microsoft’un Bethesda’yı satın aldığını duyurdu.

Microsot’un popüler oyun şirketi Bethesda Softworks’u ve ZeniMax Media’yı toplamda 7.5 milyar dolara satın alması, oyun dünyasında büyük ses getirdi. Bu satın alım, Xbox'ın elindeki özel oyun sayısını artırdığı gibi, Bethesda'nın popüler serilerinin PlayStation'da da olup olmayacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Microsoft, satın alma sonrasında Xbox ve PC özel oyunlar vaat etti ve şimdiye kadar Redfall'ı piyasaya sürdü. Starfield ise 6 Eylül'de çıkış yapacak. Bethesda'nın yaklaşan Indiana Jones oyunu da Xbox ve PC için özel olacak. Peki Microsoft neden böyle bir hamle yaptı?

Microsoft aslında Sony'nin Starfield'i kendisine kapma planından korkmuş

Xbox patronu Phil Spencer, Sony'nin Starfield gibi büyük reklam bütçesiyle pazarlaması yapılan bir oyunun geliştiricisi olan Bethesda’ya, oyunu PS5 özel oyunu yapmayı teklif ettiklerini duyurdu. Yani aslında Microsoft’un Bethesda’yı ve ZeniMax’i satın almasının arkasındaki gerçek sebep, oyunu PS5 özel olmaktan kurtarmakmış.

Spencer, durumu şöyle açıklıyor: "ZeniMax'ı satın aldığımızda bunun nedenlerinden biri Sony'nin Deathloop ve Ghostwire için bir anlaşma yapmış olmasıydı... Bethesda'ya bu oyunları Xbox'ta çıkarmamaları için para ödediler. Starfield hakkındaki tartışma, Starfield'in potansiyel olarak Xbox'a çıkmayacağını duyduğumuzda içeriği güvence altına almak zorunda kaldık."

Spencer'ın ifadelerinde Sony'yi agresif ve düşmanca bir rakip olarak tanımladığı görülüyor. Zira yukarıdakilerin ardından şunları dedi: "PlayStation'da herhangi bir oyun çıkardığımızda Sony platformlarında yaptığımız gelirin yüzde 30'unu alıyor ve sonra bu parayı ve diğer gelirlerini kullanarak Xbox'ın piyasada hayatta kalmasını azaltmaya yönelik şeyler yapmak için kullanıyor. Rekabet etmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi son 20 yılda bunu etkili bir şekilde yapamadık."

Spencer daha önce Call of Duty serisi hakkında oldukça barışçıl bir yol izleyerek her platformdan oyuncunun bu oyunlara erişmesi gerektiğini savunuyordu.