PlayStation oyuncuları, Xbox'a özel olacak uzay temalı RPG Starfield için bir imza kampanyası başlattı. Muhtemelen troll amaçlı başlatılan kampanyada oyunun Xbox'a değil, PlayStation 5'e özel olması isteniyor.

Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren Bethesda tarafından geliştirilen uzay temalı RPG Starfield, şüphesiz bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Xbox Games Showcase etkinliğinde, 6 Eylül’de çıkış yapacak oyuna detaylı bir bakış atma fırsatı bulmuştuk.

Bilindiği üzere Starfield, Xbox’a özel bir oyun olarak yalnızca Xbox konsollara ve PC için piyasaya sürülecek. Yani PlayStation’a sahip kullanıcılar konsollarından heyecanla beklenen oyunu oynayamayacaklar. İşte bunu istemeyen bazı oyunseverler, Starfield’ın PlayStation’a da gelmesi için Change.org’da imza kampanyası başlattı.

Muhtemelen şaka amaçlı başlatılan kampanyaya 1300'den fazla insan katıldı

Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz kampanyaya, şimdiden 1300’den fazla insan katılım gösterdi. Bir şeyin değişmeyeceğini bile bile imza atanlar, çıkış tarihine birkaç ay kalmışken şirketin büyük bir değişiklik yaparak Xbox’a özel değil, PlayStation 5’e özel olmasını talep ediyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Bethesda’nın Xbox’a ait olmasından dolayı böyle bir şey mümkün değil. Zaten kampanyanın da muhtemelen şaka amaçlı başlatılmış olma ihtimali oldukça fazla. Bu kişi konsol sahipleriyle dalga geçmek veya tüm konsol savaşlarına giydirmek için böyle bir şey yapmış olabilir. Tabii herhangi bir nedeni olmayan bir troll kampanya da olabilir.

Kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada da pek ciddi olunmadığı görülebiliyor. Açıklamalarda, “Bethesda oyunları on yıldan fazla süredir PlayStation’da yayınlanıyor. PlayStation’da daha iyi performans gösteriyorlar, daha iyi çalışıyorlar ve daha çok satıyorlar” veya “Xbox ve 12 oyuncusu Starfield’ı veya başka özel bir oyunu hak etmiyorlar. Yalnızca kibirli ve sinir bozucu değiller, aynı zamanda Xbox etkinliğinden beri rahatsız ediciler” gibi ifadeler yer alıyor.

Buna ek olarak kampanyaya katılan bazı kişilerin sırf başlatan kişiye yazmak için katıldığına da belirtmekte fayda var. Yorumlara baktığımızda, sert ifadelerle başlatan kişinin eleştirildiğini de görebiliyoruz.

Starfield’ın hakkındaki detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz