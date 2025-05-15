Microsoft, Bing arama API hizmetini 11 Ağustos 2025'te tamamen kapatacağını duyurdu. Şirket, bu kararın ardından geliştiricilere Azure AI tabanlı çözümlere geçmelerini önerdi. Azure AI Agents ise sohbet botlarının Bing verilerini kullanarak anlık içerik üretmesine imkân tanıyor.

Microsoft, Bing arama sonuçlarına erişim sağlayan API hizmetini sonlandıracağını açıkladı. Artık geliştiricilerin Bing verilerine doğrudan ulaşabilmesi artık mümkün olmayacak. Şirket, bu değişiklikle birlikte geliştiricilere Azure tabanlı yapay zekâ çözümlerine geçiş yapmalarını öneriyor.

Microsoft tarafından yapılan resmi duyuruya göre Bing Search API hizmeti 11 Ağustos 2025 tarihinde tamamen kapatılacak. 11 Ağustos tarihinden itibaren mevcut API’ler devre dışı bırakılacak ve yeni kullanıcı kaydı kabul edilmeyecek. Alınan bu karar özellikle Bing altyapısını kullanan üçüncü taraf uygulama geliştiricilerini ve alternatif arama motorlarını doğrudan etkileyecek.

Microsoft, API hizmetini sonlandırıyor

Microsoft, bu geçişin ardından geliştiricilere "Azure AI Agents" altyapısını önerdi. Azure AI Agents, sohbet botlarının Bing arama verilerini kullanarak gerçek zamanlı içerik sunmasını sağlayacak. Yani klasik API erişimi sona ererken bunun yerini yapay zekâ destekli bir çözüm almış oldu. Wired da konuyla ilgili bazı detayları paylaştı.

Bing API hizmetini kullanan bazı büyük müşterilerin bu durumdan etkilenmeyeceği bilgisine yer verildi. Örneğin DuckDuckGo, Bing verilerine erişmeye devam edecek. Ancak küçük çaplı geliştiriciler bu ayrıcalıktan faydalanamayacak.

Yaşanan bu gelişme Microsoft’un son yıllarda Bing verilerine erişim ücretlerini artırmasının ardından geldi. Şirket, bu kararı Build geliştirici etkinliğinden hemen önce duyurdu ve zamanlamasıyla dikkat çekti. Öte yandan bu adım Google’a karşı ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı antitröst davasının gündemde olduğu bir döneme denk geldi.

Microsoft, API’leri kapatarak arama motoru ekosisteminde yön değişikliğine gitti. Geleneksel arama altyapısını geri plana alıp yapay zekâ destekli çözümleri ön plana çıkarmayı tercih etti. Bu değişim, geliştiriciler için yepyeni bir dönemin kapısını araladı.