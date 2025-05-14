Microsoft, yeniden yapılanma sürecinde 7.000 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. 2023’ten bu yana en kapsamlı küçülme kararı oldu. Alınan bu karar kapsamında LinkedIn ve Xbox gibi çeşitli birimlerde görevli olan çalışanlar da etkilenecek. Sürecin özellikle orta kademe yöneticileri hedef aldığı da şirket tarafından paylaşıldı.

Microsoft, dünya genelinde yaklaşık 7.000 çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor. Şirketin son iki yılda gerçekleştirdiği en büyük işten çıkarma dalgası olabilir. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü etkileyen bu karar, şirketin yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak alındı.

İşten çıkarmaların LinkedIn, Xbox ve yazılım mühendisliği gibi farklı ekipleri kapsayacağı söyleniyor. Hatta yalnızca Washington eyaletinde bile yaklaşık 2.000 kişinin etkileneceği tahmin ediliyor. Microsoft bu kararını yeniden yapılandırma hedefiyle almış durumda.

Microsoft, yeniden yapılanma sürecinde radikal kararlar alıyor

Özellikle orta kademe yöneticilerin hedef alındığı bu süreçte, şirket daha yatay bir yönetim yapısına geçme hedefini açıkladı. Öte yandan benzer adımları son zamanlarda diğer büyük teknoloji şirketleri de attı.

Microsoft, 2024 yılı içinde de farklı tarihlerde binlerce kişiyi işten çıkardı. Fakat son aldığı karar ile 2023’ün başında 10.000 çalışanın işine son verildiği dönemden bu yana yapılan en kapsamlı küçülme hamlesi oldu. Şirket, mali tabloları güçlü olmasına rağmen, yatırımları yapay zekâ ve bulut bilişim alanlarına kaydırdığı için bazı departmanlarda küçülmeye gittiğini açıkladı. CEO Satya Nadella ve CFO Amy Hood da yaptıkları son açıklamalarda bu değişimin şirketin genel stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.