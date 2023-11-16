Microsoft, yapay zekâ destekli sohbet botu Bing Chat'in ismini değiştirdiğini açıkladı. Sohbet botunun yeni ismi, "Copilot" oldu. Peki Microsoft, neden böyle bir karar aldı?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz akşam "Microsoft Ignite" isimli etkinliğini gerçekleştirdi. NVIDIA CEO'sunun da katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, en çok da yapay zekâ teknolojileri ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Microsoft, yapay zekâdan güç alan en yeni teknolojilerini, bu etkinlik kapsamında duyurdu.

Microsoft'un son kullanıcıya ulaşan en popüler yapay zekâ araçlarından bir tanesi, Bing Chat. Şirketin arama motorunun ChatGPT'yi bugünlere getiren GPT modeli ile eğitilen Bing Chat, kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlayan bir sohbet botu olarak hizmet veriyor. Microsoft, Ignite etkinlikleri kapsamında bu sohbet botunun adını değiştirdiğini açıkladı.

Bing Chat'in ismi, "Copilot" oldu

Microsoft, konuyla ilgili açıklamalarında Bing Chat'in isminin "Copilot" olarak değiştirildiğini duyurdu. Kullanıcılar, önümüzdeki günler itibarıyla Bing Chat'e girdiklerinde, aslında Copilot ile karşılaşacaklar. Peki Microsoft, neden böyle bir karar aldı?

Microsoft, bundan birkaç ay önce Copilot ismini verdiği yapay zekâ teknolojisini tanıttı. Bu teknoloji, Microsoft'un tüm ürün ve hizmetleri için "asistan" olarak görev yapıyor. İşte Bing Chat'in isminin Copilot olarak değiştirilmesinin nedeni de aslında bu. Microsoft, kullanıcıların kafa karışıklığı yaşamamaları ve Copilot ismine daha fazla aşina olmalarını istediği için böyle bir karar aldı. Tabii piyasadaki en popüler sohbet botu olan ChatGPT ile yaşanan isim benzerliği durumu da böylelikle ortadan kalktı.

Microsoft, isim değişikliği ile birlikte Copilot kullanım koşullarında da bazı değişiklikler yaptı. Şirket artık kurumsal müşterilerine ait verilerin gizliliğini daha iyi koruyacak. Sözleşmeye eklenen "ticari veri koruması" maddesi ile kurumsal müşterilerin verileri saklanacak, makine öğrenimi yöntemi için kullanılmayacak. Ticari veri koruması maddesini de içeren değişiklikler, 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Microsoft Ignite etkinliğindeki tüm duyurular için: