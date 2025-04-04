Microsoft, Bing’e yapay zekâ destekli Copilot Arama özelliğini entegre etti.

Microsoft, Copilot Arama özelliğini duyurdu. Yapay zekâ destekli yeni özellik, Bing'de farklı bir arama deneyimi sunmayı hedefliyor.

Microsoft, Bing için geliştirdiği Copilot Arama özelliğini resmi olarak erişime açtı. Kullanıcılar, bu yeni arama özelliğine ilgili sayfa üzerinden ulaşabiliyor olacak. Ana sayfa, örnek sorgular ve bir arama çubuğuyla birlikte geliyor.

Kullanıcılar hem yapay zekâ yanıtlarını hem klasik sonuçları görebilecek

Copilot Arama’ya girilen bir sorgunun, yapay zekâ desteğiyle çevrimiçi kaynaklardan toplanan bilgilerle yanıtlandığı açıklandı. Yanıt ekranında “Tüm bağlantıları görüntüleyin” ve “Gerekçeyi görüntüle” olmak üzere iki farklı seçenek sunulduğu aktarıldı. “Tüm bağlantıları görüntüleyin” seçeneği yanıtla ilişkili kaynakların yer aldığı bir kenar çubuğunu açarken “Gerekçeyi görüntüle” seçeneğinin Copilot’un yanıtı hangi bilgilere dayanarak oluşturduğunu gösterdiği ifade edildi.

Ekranın alt kısmında sabit şekilde yer alan metin kutusunun, kullanıcıların takip soruları yazmasına imkân sağladığı belirtildi. Bu takip sorularına verilen yanıtların, aynı sayfa üzerinde gösterildiği aktarıldı. Ayrıca sayfanın sağ kenarına “Görüntüler” ve “Videolar” başlıklarında bağlantılar yerleştirildiği, bu bağlantıların kullanıcıları Bing’in mevcut medya arama sayfalarına yönlendirdiği ifade edildi.

Klasik bağlantı listesiyle arama yapmayı sürdüren kullanıcılar için Bing’in mevcut deneyimi sunmaya devam ettiği açıklandı. Bunun yanında, doğal dil kullanılarak yapılan sorgularda sayfanın üst bölümünde Copilot yanıtlarının da gösterildiği belirtildi. Böylece kullanıcıların, hem geleneksel bağlantılara hem de yapay zekâ destekli yanıtlara aynı anda erişebildiği hibrit bir arama deneyiminin oluşturulduğu ifade edildi.