Microsoft, Bing'in görsel üretme aracına aralık ayında gelen güncellemeye şikâyet yağmasının ardından geri adım attı. Birçok kişi, güncellemenin ardından aracın eskisinden daha kötü hâle geldiğini söylüyordu.

Microsoft, popüler yapay zekâ aracı Bing’e geçtiğimiz ay bir güncelleme yapmıştı. Ancak 18 Aralık’ta gelen güncelleme, bazı sorunları beraberinde getirmişti. Öyle ki kullanıcılar, Bing’in görsel üretme aracının güncellemeden sonra çok daha kötü hâle geldiğini söylüyordu.

Şirket, gelen şikâyetlerin ardından güncelleme konusunda geri adım attı. Öyle ki yükseltme, TechCrunch’ın aktardığına geri çekildi.

Neden bu sorunun yaşandığına dair bir açıklama gelmedi

Şirket, OpenAI’ın DALL-E 3 modelinden güç alan görsel üretme aracı için güncellemeyi yayımlarken görsellerin 2 kat daha hızlı üretileceğini ve çok daha yüksek kalitede olacağını söylemişti. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi ve araç, eskisinden daha kötü çalışmaya başladı. Teknoloji devi, geri adım atarken neden böyle bir sorun yaşandığına dair bir açıklamada bulunmadı.

Yukarıdaki görsellerden güncelleme öncesi ve sonrasındaki farkları görebilirsiniz. İlk bakışta çok da kötü görünmüyor olabilir. Ancak paylaşan kişinin de yazdığı gibi eski versiyonla oluşturulan sol taraftaki görsel, çok daha yüksek kalitede birçok ayrıntı sunarken diğerinde ise aydınlatmadan karakter ve metne kadar birçok konuda pek iyi olmadığı görülebiliyor.

Tabii ki bu fark, öyle görsellerin detaylarına takılmayanlar için bir problem değil. Çok dikkat etmeyen biriyseniz görseller arasındaki bu fark sizi rahatsız etmeyecektir. Ancak bu aracı her gün kullanan onlarca kişi durumdan şikâyetçiydi. Microsoft da bu yüzden geri adım atmak zorunda kaldı.