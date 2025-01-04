Microsoft, yapay zekâ uygulamaları ve bulut hizmetleri için 80 milyar dolarlık büyük bir yatırım planladığını açıkladı. Veri merkezlerini güçlendirecek.

Microsoft, 2025 mali yılına yönelik olarak yapay zekâ uygulamaları ve bulut hizmetleri için veri merkezleri geliştirmek üzere 80 milyar dolarlık büyük bir yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Micrsoft bu yatırımı yapay zekâ ve bulut teknolojilerini daha da ileriye taşıyarak güçlü altyapılar oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

80 milyar dolarlık yatırım ile yapay zekâ altyapısını güçlendiriyor

Yapay zekâ alanındaki hızla artan talep, Microsoft'un veri merkezlerine yaptığı yatırımların da önemli ölçüde artırmasına neden oldu. Şirket, yapay zekâ için gereken yüksek işlem gücünü karşılamak amacıyla özel veri merkezleri inşa etmeyi planladığını beyan etti. Bu merkezlerde ise birden fazla işlemciyi bir araya getirerek daha güçlü altyapılar oluşturulacak. Microsoft'un yapay zekâ alanındaki büyüme stratejisi ise OpenAI ile olan ortaklığından önemli ölçüde faydalanacak gibi görünüyor.

Microsoft'un 80 milyar dolarlık yatırımının büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. Şirket, bu yatırımla mevcut altyapısını güçlendirmeyi ve yapay zekâ alanındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Analistler ise Microsoft'un bu yılki toplam sermaye harcamasının 84,24 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.