Microsoft CEO'su Satya Nadella, FTC karşısındaki davada konsola özel oyunlar hakkında açıklamada bulundu. Nadella, konsola özel oyun kavramını sevmediğini ancak pazarın hakimi olan Sony'nin rekabeti böyle kurmak istediğini söyledi.

Microsoft’un oyun dünyasında savaş başlatan Activision Blizzard satın alım anlaşması, ABD’de büyük bir engelle karşılaşmıştı. Anlaşmanın onaylanmamasını isteyen Federal Ticaret Komisyonu, “mahkeme kararı çıkana kadar” satın alımı engellemişti.

Geçtiğimiz günse beklenen duruşma başladı. Microsoft, Activision satın alımı için federal mahkemeye çıktı. Mahkemede Sony’nin yanlışlıkla sızdırdığı kritik bilgilerin yanı sıra bazı açıklamalar da yapıldı. Bunlardan biri, konsollara özel oyunlar hakkındaydı.

Microsoft CEO’su, konsola özel oyunlar için Sony’yi suçladı

Microsoft CEO’su Satya Nadella, oyun dünyasında tartışma ve ayrıma yol açan konsola özel oyunlardan kurtulmayı çokça istediğini açıkladı. Ancak pazarın durumunu ve rekabeti Sony’nin belirlemesinden dolayı Sony’yi suçladı. Açıklaması şu şekildeydi:

“Bana kalsa konsollara özel tüm ayrıcalıklardan kurtulmak isterdim ama bunu özellikle konsol pazarında düşük paya sahip bir oyuncu olarak tanımlamak bana düşmez. Oradaki baskın oyuncu (Sony), pazar rekabetini özel ürünler kullanarak tanımladı, yani içinde yaşadığımız dünya bu. O dünyayı hiç sevmiyorum.”

Tabii Nadella’nın bu açıklamasında ne kadar dürüst olduğu da tartışılabilir. Öte yandan aynı mahkeme salonunda Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan da Microsoft avukatının birkaç sorusunu yanıtladı.

Ryan, Microsoft’un Activision oyunlarını PlayStation’da yayınlamaya devam etmesinin daha iyi olacağını belirtti. Xbox Başkanı olsaydı Call of Duty ve diğer oyunları Xbox’a özel yapıp yapmayacağı sorusunu ise “bu konuda yeterli bilgisi olmadığı için” yanıtsız bırakmayı tercih etti.