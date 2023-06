Sony, FTC duruşmasında düzgün şekilde gözden geçirilmemiş belgeler yüzünden Call of Duty ve Horizon Forbidden West hakkında önemli verileri sızdırdı.

Sony ve Microsoft arasındaki bitmek bilmeyen Activison-Blizzard davasında Sony, doğru dürüst redakte edilmeyen belgelerden ötürü oyunlarına yönelik gizli belgeleri sızdırmış oldu. Söz konusu belgelerde gizlenmesi gereken kısımların kalemle üstünden geçildiği ve bu sebeple de tarama yapıldığında okunabilir hâle geldiği söyleniyor.

Bu bağlamda sızdırılan belgeler tamamen okunabilir olmasa da belli başlı bilgiler görülebiliyor. Bu bilgileri amatörce sızdırarak Sony; Horizon Forbidden West ve Call of Duty serisi hakkında oldukça önemli bilgileri sosyal medyaya sunmuş oldu.

Call of Duty serisi, 2021 yılında sadece Amerika’da, Sony için 800 milyon dolar getiri sağlamış. 2019’dan 2021’e kadar ise dünya genelinde ise bu sayı 15,9 milyar dolara çıkmış…

Evet, 15,9 milyar dolar. Ya da en azından bizim belgelerden gördüğümüz bu şekilde. Bu harcamaların oyun, donanım ve oyun içi abonelikleri kapsadığı söyleniyor.

Bunun haricinde 1 milyon PlayStation oyuncusunun Call of Duty dışında başka bir oyun oynamadığı da belirtiliyor.

Belgeler arasında Sony’nin Horizon Forbidden West ve The Last of Us Part II için ne kadar harcadığı da yer alıyor.

PlayStation Patronu Jim Ryan’ın FTC’ye gönderdiği mektupta yer alan bilgilere göre şirket, Forbidden West oyunu için 5 yıl içinde 300 çalışanla birlikte 212 milyon dolar harcamış.

The Last of Us Part II’nin geliştirme sürecinin -yanlış görmüyorsak- 2014’te başladığı söyleniyor. Bu oyun için de 200 çalışanla birlikte 220 milyon dolar harcanmış.

Son olarak Sony, anlaşması bitmesine rağmen bir Call of Duty oyununun daha kesinlikle PlayStation’a geleceğini belirtiyor.

Activision ve Sony arasındaki anlaşma 2024’te bitiyordu fakat Jim Ryan’ın mektubuna göre bu anlaşma, bir sonraki Call of Duty oyununu kapsamıyor. Ayrıca bu oyunun 2023’ün sonlarına doğru çıkacağı da söyleniyor.