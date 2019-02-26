Microsoft CEO'su Satya Nadella, gizlilik konusunda yaptığı açıklamalarla Apple CEO'su Tim Cook aynı fikirde gözüküyor.

Microsoft, başarılı bir akıllı telefon firması olmamasına rağmen, mobil ekosistem genelinde bir dizi hizmet sunan günümüz endüstrisinin bir parçası. Muhtemelen Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) bu kadar aktif bir katılımcı olmasının nedeni de bu.

Kongrede bir konuşma sırasında söyledikleriyle ilgili gerçekten ilginç olan nokta, düşüncesinin Apple'ın gizlilik çevresinde yaptıkları ile ne kadar uyumlu olduğu. Örneğin şu notları verebiliriz:

Nadella, çok sayıda kullanıcı arayüzü, dokunma, konuşma, vizyon ve daha fazlasıyla güvenli ve özel olarak erişilebilen bir vizyon paylaştı. Apple’ın vizyonu da bunlara uyuyor.

Microsoft CEO'su ayrıca yapay zekanın (AI) çoklu servislere nasıl yapıldığını da inceledi. Bu Siri'nin ötesine geçiyor ancak Apple’ın platformları aynı zamanda gelişen iş zekası sistemlerini de destekliyor. Bunun için Salesforce’a bakabiliriz. Nadella, “AI her deneyime bulaşıyor.” diyor.

Cook gibi Nadella da teknolojik gelişmelerin istenmeyen sonuçları konusunda uyarılar yapıyor.

Apple gibi, Microsoft da müşterileri bu sonuçlara karşı korumak için çalışıyor. Nadella, "Bilgisayarların yapabilecekleri değil, hangi bilgisayarların ne yapması gerektiği gibi zor sorular soruyoruz." diyor.

Tabii ki Microsoft ve Apple çok farklı kimlikleri koruyorlar ancak dünyanın en çok kullanılan iki işletim sisteminin üreticileri, gizliliğin değeri ve gerekliliği konusunda hemfikirler.

Microsoft CEO'su, "Bu yüzden gizliliğin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz." dedi. "Bu yüzden siber güvenliğe öncelik veriyoruz, sadece şirketlerin en büyüğü için değil, aynı zamanda siber saldırılara en açık olan küçük işletmeler ve tüketiciler için."

Nadella, böyle bir şeyi ilk kez söylemiyor. 2018’de de benzer açıklamalar yapmıştı. Apple’ın Cook’u da 2018’de Avrupalı düzenleyicileri gizliliğin aşınmasının maliyeti ve sonucu hakkında uyarmıştı.