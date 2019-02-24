Microsoft HoloLens 2.0'dan Yeni Görüntüler Sızdırıldı

Yeni HoloLens'i tanıtmasına günler kalan Microsoft, sızıntılarıyla tanınan WalkingCat'in radarına takıldı.

Yarın başlayacak olan MWC 2019, Microsoft adına da verimli geçecek. Satya Nadella, Alex Kipman ve Julie White'ın katılacağı bir etkinlik planlayan Microsoft, adını HoloLens çalışmalarından duyduğumuz Alex Kipman ile birçok soru işaretini giderecektir diye düşünülüyor.

HoloLens 2.0'ın neye benzediği uzun süredir merak ediliyordu. Yayınlanan bazı görsellerden yan kısımları ya da silüeti görülmüş olsa da tamamı hiç görülmemişti. Neyse ki her markanın başına geldiği gibi Microsoft da sızıntıya kurban gitti. Microsoft adına sızıntılar paylaşarak popüler olan WalkingCat adlı Twitter kullanıcısı, bugün HoloLens 2.0'ın birçok fotoğrafını hesabında paylaştı.

Sızdırılan görüntülerden görüldüğü kadarıyla, yeni HoloLens ilkine göre daha basit ve küçük bir tasarıma sahip. Yeni HoloLens'ten beklenen bir diğer şey ise Snapdragon 850'yle karşımıza çıkması. Bu henüz kesin değil ancak Microsoft, HoloLens'in yeni nesil bir Holografik İşleme Birimi'ne sahip olacağını doğruladı.

WalkingCat'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.