Microsoft, Corona virüsü odaklı bir internet sitesi oluşturdu. Güncel istatistiklerin takip edilebildiği internet sitesi, ülkeler bazında detaylı istatistik sunabilmesinin yanı sıra o ülkelerle ilgili Corona virüsü haberlerini de aktarıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, tüketicilere onlarca hizmet sunuyor. Şirket, işletim sisteminin yanı sıra kendi arama motoruna, oyun platformuna, yazım uygulamalarına ve daha onlarcasına sahip. Şimdiyse Microsoft, dünyanın gündemi olan Corona virüsü ile ilgili yeni bir hizmet başlattı.

Corona virüsü, tüm insanların merak ettiği konulardan bir tanesi. Herkes, Corona virüsü ile ilgili güncel bilgilere sahip olmak, kaç kişinin hayatını kaybettiğini ya da bu virüsten kurtulduğunu öğrenmek istiyor. Microsoft, herkes tarafından erişilebilen bir internet sitesi kurdu ve bu site aracılığıyla güncel Corona virüsü istatistiklerini kullanıcılara sunuyor.

Microsoft'un yeni hizmetini Bing ekibi oluşturdu. Gayet basit bir arayüze sahip olan internet sitesi; toplam vaka, ölüm sayısı ve kurtulanların istatistiklerini sağlıyor. Ülkeler bazında bir de interaktif haritaya sahip olan internet sitesi, ülkelerin üzerinde tıklandığında da o ülke ile ilgili istatistikleri gösteriyor.

Microsoft'un Corona virüsü sitesi, işte böyle görünüyor;

Microsoft'un Corona virüsü sitesinin etkileyici yanlarından bir tanesi de sol tarafa bulunan menü. Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere bu menü, Corona virüsü vakaların görüldüğü ülkeleri vaka sayısına göre sıralıyor. Bu ülkelerden herhangi bir tanesinin üzerine tıkladığınızda ise o ülke ile ilgili yapılan Corona virüsü haberlerini ve konuyla ilgili videoları görüntüleyebiliyorsunuz.

Microsoft'un Bing ekibi tarafından yapılan açıklamalarda bu internet sitesinde görüntülenen verilerin; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi yetkili kaynaklardan alındığını açıkladı. Böylelikle Microsoft, şu sıralar hayli yaygın olan bilgi kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

Corona virüsünün yayılmaya başladığı ilk günden beri sizlere aktardığımız istatistikleri Johns Hopkins Üniversitesi aracılığıyla sağlıyorduk. Microsoft'un girişimiyle birlikte artık ikinci bir kaynağımızın daha olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Google'ın da Corona virüsü ile ilgili bir internet sitesi üzerinde çalıştığı ve bu internet sitesinin fazlasıyla detaylı olacağı şu sıralar konuşulanlar arasında yer alıyor.

Eğer sizler de Microsoft'un Corona virüsü ile ilgili oluşturduğu internet sitesini ziyaret etmek ve bu küresel salgınla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.