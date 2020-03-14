Bill Gates, Microsoft'taki Görevinden İstifa Etti

Microsoft'un kilit taşı ismi Bill Gates, yaptığı bağışlarla ve dünya sağlığı için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla da tanınıyor. Kendisini bu alanda geliştirmek isteyen Gates, Microsoft'un Yönetim Kurulu'ndaki görevinden geri çekildi ve istifasını verdi.

Bir aydan uzun süredir gündemimizden düşmeyen Corona virüsü, git gide dünyamızı ve hayatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önlemlerini alan ve virüse karşı hazır olan bölgelerde vaka sayısının azlığı dikkat çekerken önlem alınmayan bölgelerde ise ölüm sayısının fazlalığı gözler önüne seriliyor. Silikon Vadisi'nin mega şirketi Microsoft'un yönetici koltuğundaki isim, dünya sağlığına daha fazla zaman ayırabilmek için istifa etti.

Bill Gates, yönetim kurulundan istifa etti.

1975 yılında Paul Allen ve Bill Gates tarafından kurulan teknoloji şirketi Microsoft, günümüze kadar yaptığı inovasyon içerikli atılımlarla sürekli olarak karşımıza çıktı. Hâlihazırda dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olan Windows'un sahibi olan Microsoft, bugün üzücü bir açıklamayı beraberinde getirdi.

Microsoft'tan gelen açıklamaya göre şirketin kurucu ortaklarından ve teknoloji danışmanı olan Bill Gates, Microsoft Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Basın açıklamasına göre Bill Gates'in bu hareketindeki amacının: "küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliği dahil hayırsever önceliklerine daha fazla zaman ayırmak" olduğu belirtildi.

Ne var ki Bill Gates'in Microsoft'un CEO koltuğunda bulunan Satya Nadella'ya teknoloji danışmanlığı yapmaya devam edileceğine de değiniliyor. Nadella ise: "Yıllar boyunca Bill ile çalışmak ve ondan bir şeyler öğrenmek benim için çok büyük bir onur ve ayrıcalıktı. Bill'in dostluğuna minnettarım ve gezegendeki her insanı ve her organizasyonu daha fazlasını başarmak için teşvik etme hedefimizi gerçekleştirmek için onunla birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Gates'in açıklaması ise şu şekilde: "Kuruldan çıkmak hiçbir şekilde şirketten uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Microsoft her zaman hayatımın önemli bir parçası olacak. Şirket vizyonunun şekillenmesine ve şirketin iddialı hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Satya'ya yardımlarımı sürdüreceğim."