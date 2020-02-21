Microsoft'un Defender Uygulaması, iOS ve Android'e Geliyor

Microsoft, Defender isimli güvenlik uygulamasının Android ve iOS işletim sistemine sunulacağını açıkladı. Şirket, mobil platformlar için geliştirdiği Defender'ı yıl sonunda kullanıma sunacak. Uygulamanın önizleme sürümü ise RSA Konferansı'nda gün yüzüne çıkacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son yıllarda kendi güvenlik uygulaması Defender'a büyük bir önem veriyor. Bu uygulama, Windows'a ön yüklü olarak geliyor ve arka planda bilgisayarınızın güvenliğini sağlıyor. Uzun yıllardır Windows kullanıcısı olarak ben de çıktığı günden beri Windows Defender kullanmaktayım ve bugüne kadar başka bir antivirüs programına da ihtiyaç duymadığımı açıkça belirtebilirim.

Microsoft, son yıllarda mobil platformlar için geliştirdiği uygulamalara da ciddi değişiklikler yaptı. Şirket, kısa bir süre önce de Office uygulamalarının iOS sürümünde arayüzünü değiştirirken Android için de tüm uygulamaları tek bir çatı uygulamada birleştirdi. Microsoft şimdiyse, Defender isimli güvenlik uygulamasını mobil platformlara sunmaya hazırlanıyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre; mobil platformlar için hazırlanan Defender uygulaması bu yıl sonunda hizmete sunulacak. Ancak Microsoft, dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinin katıldığı RSA Konferansı'nda bu uygulamanın bir önizleme sürümünü gösterecek.

Microsoft, kullanıcıların güvenliğini en üst düzeyde koruyabilmek için hem akıcı hem de tüm platformları kapsayacak bir güvenlik uygulamasının çok büyük bir önem arz ettiğini ifade ediyor. Yapılan açıklamalarda, Defender uygulamasını mobil platformlara taşımanın altında yatan temel nedenin de bu olduğu belirtiliyor.

Akıllı telefonların güvenliği, günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi. Bilgisayar korsanları, kimi zaman kötü amaçlı yazılımlar kimi zaman da doğrudan telefonlara sızarak çeşitli saldırılar gerçekleştirebiliyorlar. Bu saldırıların büyük bir çoğunluğu ise kullanıcı verilerinin çalınmasıyla sonuçlanıyor. Microsoft'un akıllı telefonlara sunacağı Defender uygulamasının akıllı telefonları ne denli koruyabileceğini zaman gösterecek.

Android platformunda pek çok farklı güvenlik uygulaması bulunuyor. iOS ise halihazırda kapalı bir sistem olduğundan harici bir güvenlik uygulaması kullanılmıyor. Microsoft'un Android için bir güvenlik uygulaması yayınlaması güzel ancak olağan bir gelişme olsa da iOS için yayınlanacak güvenlik uygulamasının tam olarak nasıl bir işlevinin olacağı merak konusu.