Samsung Galaxy A70 İçin Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, Galaxy A70 modeli için One UI 2.0'ı da içeren Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. Şu an için sadece Ukrayna'daki Galaxy A70 kullanıcılarına gönderilen güncelleme, bir süre sonra tüm Galaxy A70 sahiplerine ulaştırılmış olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung şu sıralar, akıllı telefonlarının Android 10 güncellemesini sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda bir süredir ağır davranan şirket, ilerleyen günlerde sık sık güncelleme gönderecek gibi görünüyor. Şimdiyse Samsung'un Galaxy A70 modeli, One UI 2.0'ı da içeren Android 10 güncellemesini aldı.

Samsung, 2019 yılının sonlarında Galaxy A30 ve Galaxy A50s modeli için Android 10 güncellemelerini sunmuştu. Şimdiyse Galaxy A70 sahipleri One UI 2.0 arayüzünde Android 10'u deneyimleyebiliyorlar. Ancak söz konusu güncelleme, şu an için sadece Ukrayna'daki Galaxy A70 kullanıcılarına sunulmuş durumda.

Samsung'un Ukrayna'daki Galaxy A70 kullanıcılarına sunduğu Android 10 güncellemesi, 2.06 GB büyüklüğünde. Kullanıcılar, bu güncelleme dosyasını indirdiklerinde One UI 2.0 güncellemesini de doğrudan almış oluyorlar.

Ayrıca bu güncelleme, şubat ayı güvenlik yamalarını da içeriyor. Yani kullanıcılar, bu güncellemeyi yaptıkları takdirde hem Android 10 deneyimi yaşamaya başlıyor hem de telefonlarını en son güvenlik seviyesinde kullanabiliyorlar.

Samsung, geçtiğimiz dönemlerde yayımladığı güncelleme takviminde Galaxy A70'in nisan ayında güncelleneceğini söylüyordu. Ancak söz konusu güncellemenin takvimden önce yayınlanmış olması Samsung kullanıcıları için sevindirici bir durum. Eğer şirket bu hızla çalışmaya devam ederse, Android 10 güncellemesi almayan diğer modellerin de kısa bir süre içerisinde güncellenebileceğini söyleyebiliriz.

Haberimizin başında, Galaxy A70'in Android 10 güncellemesinin sadece Ukrayna'daki kullanıcılar için sunulduğundan bahsetmiştik. Bu durum, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Galaxy A70 kullanıcılarının bir süre daha beklemeleri gerektiğini gösteriyor. Samsung, söz konusu güncellemeyi etap etap dağıtacak. Bu süreç, günler içerisinde tamamlanabileceği gibi haftalarca da sürebilir.