Microsoft Edge 83 Sürümü Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikler

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısının yeni kararlı sürümünü yayınladı. Microsoft Edge 83 versiyonu, kullanıcılara bazı kolaylıklar ve pratik yollar sağlayan iyileştirmelerle geldi.

Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısının kararlı sürümü için yeni güncellemesini yayınladı. Microsoft Edge 83 olarak yayınlanan yeni sürüm, genel olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Microsoft Edge'in yeni 83.0.478.37 sürümü, cihazlar arasında Uzantılar senkronizasyonu, Microsoft Defender için akıllı ekran geliştirmeleri, belirli çerezleri kapatma gibi yeni özelliklerle birlikte geliyor.

Microsoft Edge 83 ile birlikte tarayıcı güncellemeleri artık kademeli olarak sunulacak. Microsoft Edge güncelleştirmeleri artık birkaç günlük süreçte kullanıcılara ulaşacak. Bu yenilik, kullanıcıların güncellemeyle gelen olası hatalardan korunmasını sağlayacak. Kullanıcılar bundan sonraki süreçte kesintisiz olarak otomatik güncellemeler almaya devam edecek. Edge tarayıcısında otomatik güncellemeleri almayan kullanıcılar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Edge tarayıcısının Microsoft Defender SmartScreen hizmeti geliştirildi

Microsoft Defender SmartScreen hizmetinde, sayfaların yüklenmesi sırasında yönlendirdiği kötü amaçlı sitelere karşı gelişmiş koruma ve kötü amaçlı siteleri Microsoft Defender SmartScreen güvenlik sayfası ile değiştiren üst düzey çerçeve engelleme gibi çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Üst düzey çerçeve engelleme, kötü amaçlı siteden gelen ses ve diğer medyaların oynatılmasını önleyerek daha kolay ve daha az kafa karıştırıcı bir deneyim sunuyor.

Artık bir koleksiyonu açmadan öğe eklemek için sürükle-bırak özelliğini kullanabileceksiniz. Ayrıca sürükleme ve bırakma işlemi sırasında, koleksiyon listesinden öğeyi koymak istediğiniz konumu da seçebileceksiniz. Bir koleksiyona tek seferde bir öğe eklemek yerine birden çok öğe ekleyebileceksiniz. Birden çok öğe eklemek için öğeleri seçip bir koleksiyona sürüklemek yeterli olacak.

Microsoft Edge uzantılarınızı tüm cihazlarda senkronize edebileceksiniz

Microsoft Edge'de artık uzantılarınızı tüm cihazlarınızda senkronize edebileceksiniz. Hem Microsoft hem de Chrome Mağazası'ndaki uzantılar Microsoft Edge ile senkronize edilebilecek. Bu özelliği kullanmak için menü çubuğuna (…) tıklayıp, Ayarlar'ı seçin. Senkronizasyon seçeneklerini görmek için profilinizin altındaki Eşitle'ye tıklayın. Eşitle sekmesinin altında, Uzantıları etkinleştirmek için seçim düğmesi göreceksiniz.

Microsoft Edge 83.0.478.37 ile gelen diğer önemli geliştirmeler:

Artık tarayıcı kapandığında belirli çerezlerin otomatik olarak temizlenmesini engelleyebilirsiniz. Bu seçenek, oturumunu kapatmak istemediğiniz, ancak yine de tarayıcı kapatıldığında diğer tüm çerezlerin de temizlenmesini istediğiniz bir site varsa yararlı olacak.

Bir Edge penceresindeki tüm sekmeleri tek tek eklemek yerine tek seferde yeni bir koleksiyona ekleyebileceksiniz. Bunu yapmak için herhangi bir sekmeyi sağ tıklayın ve "Tüm sekmeleri yeni koleksiyona ekle" yi seçin.

Otomatik profil değiştirme artık profiller arasında daha kolay geçiş yapmanıza yardımcı olacak. İş yerinde birden fazla profil kullanıyorsanız, geçmek istediğiniz iş profilini seçtiğinizde, web sitesi yalnızca iş profilinizde açılır. Profil değiştirme özelliği, işinizi ve kişisel verilerinizi ayrı tutmanıza ve iş içeriğinize daha zahmetsizce ulaşmanıza yardımcı olacak.

Bağlantı doktoru, kullanıcılara bir URL'yi yanlış yazdıklarında düzeltme ve arama sorgusu sağlayacak. Örneğin; 'powerbi'yi powerbbi.com olarak yanlış yazdığınızda düzeltme olarak powerbi.com önerilecek ve farklı bir şey aramanız durumunda 'powerbbi' yi aramak için bir link oluşturulacak.

Engellenen ve güvenli olmayan indirmeler için İndirme yönetimi sayfasındaki mesaj geliştirildi.

Microsoft Edge'in 83.0.478.37 sürümü daha çok özellik iyileştirmelere odaklanıyor ve kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Güncelleme notlarının tamamına buradan erişebilirsiniz.