Motorola Edge+, Parçalarına Ayrıldı (Video)

PBKreviews isimli bir YouTube kanalı, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Motorola Edge+ akıllı telefonu parçalarına ayırdı. YouTube'da paylaşılan video, Motorola'nın amiral gemisi modeline farklı bir açıdan bakış atmamıza imkân tanıyor.

ABD merkezli teknoloji üreticisi Motorola, geçtiğimiz günlerde tanıttığı amiral gemisi sınıfındaki Edge+ modeli ile üst düzey akıllı telefon rekabetine tekrardan geri dönmüştü. Uzun süredir üst düzey akıllı telefon üretmeyen firmanın gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alan bu akıllı telefonu, bir süredir teknoloji gündeminde epey konuşuluyordu.

Şimdiyse PBKreviews isimli bir YouTube kanalı, akıllı telefonu parçalarına ayırdığı bir video yayınladı. Telefonun güçlü yapıştırıcısını eritmek ve akıllı telefonunun içini açmak için bir hayli yoğun çaba gerektiği için telefonda IP68 suya ve toza karşı koruma sertifikası varmış izlenimi oluşuyor ancak cihaz, sadece sıçramalara karşı dayanıklılık sunuyor.

Motorola Edge+’ın parçalarına ayrıldığı video:

Arka tarafı camla kaplı olan akıllı telefon, ayrıca 6000 serisi bir alüminyum çerçeveyle korunuyor. Cihazın iç tarafına geldiğimizdeyse 5G desteği nedeniyle çok fazla anten ve ısı dağılımı için çok fazla bakır olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan akıllı telefonla ilgili tanıtıldığı günden beri en dikkat çeken detay, 108 megapiksel çözünürlüğünde bir sensöre sahip olmasıydı. Cihazın içi açıldığındaysa 108 MP’lik bu kamera modülünün büyüklüğü ve titreşim motorunun küçüklüğü dikkatlerden kaçmıyor.

Videoda, ayrıca dahili bataryanın da arka plakaya sıkıca yapıştırıldığını görebiliyoruz ki bu değişim işlemlerini bir hayli zorlaştıran bir detay. Yazımızı noktalamadan önce konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yukarıdaki videoyu izleyebileceğinizi, cihazın özelliklerine ve fiyatına ulaşmak içinse buradaki yazımıza göz atabileceğinizi hatırlatalım.

Motorola Edge+ teknik özellikleri: